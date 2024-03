Escuchar

Con la evolución tecnológica de los últimos años, las redes sociales se convirtieron en grandes aliadas de los seres humanos. Además de informar y generar interacciones, estas aplicaciones suelen entretener y muchas veces terminan siendo vías de circulación de las cosas más desopilantes; un reciente tuit viral no fue la excepción.

El desopilante hilo viral que muestra las excusas de los usuarios para faltar al trabajo: "Mi aporte". (Foto: Instagram/@AlbertoRC96)

En las últimas horas, un hombre utilizó su cuenta de X, bajo el usuario @AlbertoRC96, para compartir con el resto de la comunidad las mejores excusas para faltar al trabajo y no tardó en llamar la atención de varios en la red social. “Abro hilo de fotos para cuando quieras faltar al trabajo”, escribió en la descripción de la primera imagen, en la que mostró una rueda de un vehículo con un clavo en la parte superior de esta.

En la siguiente se ven dos autopruebas rápidas de detección del COVID-19, mientras que en las próximas dos mostró un par de habitaciones de una casa inundada debido a fuertes tormentas.

El aporte de algunos usuarios y las excusas para no ir a trabajar (Foto: X)

Al ver que esas imágenes se las podrían enviar a sus jefes, algunos usuarios las guardaron, mientras que otros hicieron su aporte y sumaron más. Sin embargo, no faltaron quienes sostuvieron que era imposible creer en algo así.

“Tranquilo que en el trabajo está seco, arranca y resuelve ese charco cuando salgas”; “Yo no puedo mentir y decir que estoy enfermo, porque trabajo en un hospital, y pues ahí es adónde uno va cuando está enfermo” y “Esto a mí no me funciona, yo trabajo en mi casa”, dijeron algunos.

El aporte de algunos usuarios y las excusas para no ir a trabajar (Foto: X)

No obstante, para las personas que hacen home office también había algunas ideas. “Puedes decir que casi se te incendia la casa y te quedaste sin luz y sin Internet”, expresó uno junto a una foto de cables quemados; “Yo hago home office y estoy guardando esta para una emergencia”, dijo otra usuaria en la descripción de una postal en la que se ve varios técnicos arreglando los cables de electricidad de las calles.

Pidió faltar a su primer día de trabajo, no la dejaron y renunció

A fines de 2022, una usuaria abrió un debate en TikTok cuando mostró una conversación de WhatsApp en la que una empleada recién contratada pidió faltar a su primer día de trabajo o llegar un poco más tarde. Ante la negativa de su empleadora, la joven renunció.

Talya Godoy fue quien utilizó su red social para compartir la historia. “Consulta, yo mañana arrancaba a trabajar ahí. Bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana? Tengo cosas que hacer, unas vueltas y eso. O si no puedo llegar más tarde, a eso de las doce o la una”, se la escucha decir a la empleada en una nota de voz. Ante esto, su jefa le respondió que no le podía dar el día libre y le recriminó que, además, ya había faltado a la reunión laboral.

“Escuchame una cosa, ni siquiera te presentaste a la charla en la reunión del trabajo y ya vas a faltar. No”, dijo la empleadora. Luego, en relación con otra consulta que le había hecho, respecto al tiempo de descanso y si tenía infusiones o comida como beneficio, la jefa le aclaró: “Si llegás a mediodía no tenés hora de descanso, no tenés mate, no tenés comida, no tenés nada. Llega derecho a limpiar el piso”. Ante, eso, la mujer se dio por vencida: “No me sirve el trabajo entonces, nos vemos la próxima. El año que viene capaz y tenga suerte”, le contestó la mujer que renunció sin haberse presentado.

“Y la gente que necesita realmente laburar no consigue nada” ; “Le faltó preguntar si le podían dar un adelanto” y “No le caigan, todos tuvimos un primer trabajo y no sabíamos donde estábamos parados. Aunque es mucho el audio”, opinaron algunos usuarios ante esta historia.

