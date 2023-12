escuchar

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales la historia de una boda fallida en el municipio colombiano de Chinú (Córdoba). En medio del casamiento, la novia se negó a comprometerse y el novio se marchó sin responder por los gastos del evento, según la versión de testigos.

Después de un tiempo juntos, Jesica Avilés y Santiago Restrepo decidieron reconfirmar su amor en un matrimonio civil. Tras jornadas de preparación, todo quedó listo y la noche de la celebración llegó.

Era el ambiente propicio y, al encuentro, los invitados respondieron puntualmente y a la expectativa de la unión, sin imaginarse lo que estaba por acontecer instantes después. Todo quedó registrado en una serie de videos.

La notaria procedió a leer lo concerniente al trámite hasta que le preguntó a la mujer: “En tu sano y cabal juicio, ¿Es tu deseo contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?”. El silencio incómodo se apoderó del espacio, la pareja se miraba seriamente y alguien susurró presionando: “¡Contesta!”. Entonces fue cuando ella se animó a responder, dejando perplejos a los presentes.

“No sé, porque hubo inconvenientes, precisamente hoy”, revelló la novia. La notaria anunció la suspensión de la ceremonia, ante la negativa de la novia. De pronto, se escucharon los aplausos alrededor: “¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”.

La explicación que dio la novia

Acto seguido, Jesica comenzó a explicar: “El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”. Una mujer la interrumpe y le cuestiona si es que se va a casar con su novio y con su progenitor.

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto, fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, agregó la novia, mientras el hombre le retiraba el anillo.

Los invitados respondieron por los gastos

En un segundo video, una allegada a Jesica Avilés les anunció a los invitados que todos debían aportar para los gastos del evento, ya que el hombre “no cumplió” con la suma correspondiente.

“El señor aquel (señalando a Santiago Restrepo) era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, expresó la joven.

Finalmente, los allegados confirmaron que lograron recoger el dinero con una colecta hecha entre los invitados, mientras que, en un tercer video, se logra observar el momento en que el novio y su familia se marchan del lugar intercambiando insultos con la familia de la mujer.

Este hecho generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos aprueban la decisión de Jesica por darle prioridad a sus hijos y otros aplauden la actitud del hombre.