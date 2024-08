Se mudaron a una casa y diez años después encontraron un objeto debajo de una alfombra que sorprendió a todos

Escuchar

Mudarse a una casa nueva implica un tiempo de adaptación. Observar, recorrer y hacer propio un nuevo espacio lleva varias semanas, meses, hasta años. A raíz de este escenario, una familia de los Estados Unidos se hizo viral por un descubrimiento que hizo un niño al meter su mano por debajo de una alfombra que recorre una escalera.

Todo comenzó cuando Dee Crawford, propietaria de una tienda de regalos y creadora de contenidos en las redes sociales, observó detenidamente como su hijo merodeaba la zona de la escalera y puntualizaba en los huecos que dejaba la alfombra al recorrer la escalera ubicada en el living de su hogar.

Dee Crawford mostró cómo su hijo encontró un celular antiguo debajo de la alfombra de su casa captura de pantalla

Tras charlar con el niño, la mujer se dio cuenta de la curiosidad que tenía él por saber qué había en esos huecos por debajo de la alfombra. “Él es muy curioso y por alguna razón estaba mirando esos huecos”, aclaró en un video donde contó al detalle cómo fue el trabajo meticuloso de este chico que encontró un celular antiguo, perteneciente a los viejos dueños del mobiliario.

En un video de 40 segundos, Crawford hizo una introducción breve del accionar de su hijo y mostró cómo el tapizado tenía un hueco pronunciado entre escalón y escalón donde la mano de un pequeño ingresa de manera correcta.

Al toparse con este dispositivo móvil, el niño se lo entregó a su madre y a partir de ahí comenzaron las investigaciones pertinentes para saber su modelo, de qué año era y lanzó un llamado a la solidaridad en TikTok para encontrar un cargador que pueda darle energía y así encenderlo.

Según los datos recabados por la influencer, el celular encontrado es de la marca LG y el mismo salió al mercado en el año 2007. El mismo tiene una tapa que sube y deja al descubierto el teclado, un detalle de la época donde los dispositivos móviles se manejaban con mensajes de texto y llamadas, sin WhatsApp, ni ninguna de las redes sociales que revolucionaron la manera de comunicarse actualmente.

Al tomar carácter de viral, el asunto escaló a los medios de comunicación de los Estados Unidos, quienes se contactaron con la protagonista y le consultaron acerca de la posibilidad de sacar información de ese celular y así poder dárselo a los antiguos dueños del lugar.

El hueco de la alfombra donde permaneció durante diez años el celular de marca LG captura de pantalla

“El aparato no está en buen estado. Los botones delanteros se encuentran dañados y no tiene batería. Así que esto me hizo pensar que tal vez alguien lo escondió allí por alguna razón”, deslizó Crawford a Newsweek.

Con 200 mil Me Gusta y una gran cantidad de impresiones, el video trascendió en TikTok y llegó a la pantalla de inicio de muchas personas que reaccionaron de manera nostálgica al ver un celular de hace 17 años.

“Ese es el teléfono secreto de un esposo o de un adolescente de los años 2000″; “Necesito ver qué hay allí: el algoritmo debe traerme de vuelta” y “Yo diría que en el 2007 o 2008, quizás. En la secundaria, muchos de mis amigos tenían un teléfono como este”, fueron las menciones más destacadas de la publicación.

LA NACION