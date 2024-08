Trabajó 27 años en un mismo lugar sin faltar un solo día y su empleador lo premió de la forma más insólita

Escuchar

La historia de Kevin Ford causó una fuerte conmoción en los Estados Unidos. En el año 2022, mediante sus redes sociales, el hombre mostró como la cadena Burger King premió sus 27 años de trabajo, sin faltar ni un día, con una mochila con un ticket de cine, un vaso de Starbucks y unos chocolates.

A pesar de recibir una distinción por su trayectoria, el hombre decidió viralizar en redes sociales lo que obtuvo como recompensa por no faltar ni un día a su trabajo y generó un fuerte revuelo en las plataformas digitales. Al tomar partido en favor de Ford, los usuarios expresaron su firme repudio contra la cadena de comidas rápidas y abrieron un impensado capítulo en esta historia.

La historia de Kevin Ford, el empleado de Burger King que fue noticia por la insólita recompensa que recibió por sus 27 años de trabajo

A raíz de todo lo sucedido, Seryna, hija del protagonista de esta historia, creó una colecta solidaria en la página GoFoundMe para su padre con el fin de financiar un viaje para visitar a sus nietos. Sin embargo, producto de la viralización de su caso, las personas empatizaron de manera tal con el hombre que recaudaron una suma importantísima de dinero que ascendió a los 450 mil dólares y otros 350 mil conservados después de las deducciones de este sitio especializado.

Al obtener un importante resultado económico, Ford decidió utilizar parte de lo recaudado en una vivienda en la zona de Nevada, la cual está compuesta por tres habitaciones y dos baños y le costó 177 mil dólares. Sin embargo, su crecimiento no quedó ahí. Dos años más tarde, según anunció The New York Post, el hombre mantuvo su empleo en Burger King, aunque, con vistas a futuro, decidió invertir en un food truck para elaborar sus propias hamburguesas y darles así un estilo más propio.

Junto a su hija, formada en la escuela culinaria francesa Le Cordon Bleu, ambos cristalizaron su sueño y pudieron comprar un camión equipado con horno, freidora y otros electrodomésticos necesarios para brindar un servicio acorde. El mismo fue personalizado sobre una base negra con las siglas “K27Y″ que significan “Kevin 27″.

Mientras imagina cómo será el menú compuesto por hamburguesas y panchos, sumado a algún plato de tradición filipina, Kevin mostró sumo entusiasmo por esta propuesta gastronómica que le dará un trabajo estable, propio, y eso lo llevará a tener su propia clientela.

El food truck que compró Kevin Ford

A la espera de diseñar los menúes y la contratación de empleados para tener un negocio sólido y firme, Ford le aclaró a The New York Times que planea retirarse de su trabajo en Burger King en mayo de 2025, en lo que será su 30° aniversario en la empresa estadounidense.

Lejos en el tiempo quedó ese ingrato recuerdo del homenaje que le hizo la empresa por su presencia intachable y su encomiable labor al frente del sector de producción. Hoy, la historia de Kevin recorre el mundo entero al ser un ejemplo de superación y constancia para establecer objetivos firmes y convertirlos en viables tras organizar una colecta que estuvo orientada para un fin más familiar y terminó siendo el puntapié inicial para reconstruir su vida.

