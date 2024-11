Se sentía mal, pensó que era resaca pero el médico le dio un diagnóstico devastador

En las redes sociales se viralizan todo tipo de historias. Algunas hacen reír, otras emocionan y unas cuantas siembran conciencia sobre determinadas temáticas. Este último fue el caso de Allison Pickard, una paseadora de perros de 20 años que salió de fiesta con sus amigas en una noche como cualquier otra y, la mañana siguiente, amaneció con un diagnóstico que cambió el rumbo de su vida para siempre.

Según contó la joven oriunda de California, Estados Unidos, todo empezó tras una salida con sus amigas, en la que se pasaron un poco de copas. La mañana siguiente se despertó sintiéndose mal, con intensos dolores de cabeza y nauseas. Debido a la cantidad de alcohol que había ingerido tan solo un par de horas atrás, Alison asumió que se trataba de un clásico cuadro de resaca.

A través de su cuenta de TikTok, explicó cómo vivió la situación: “Una noche, mis amigos y yo salimos a divertirnos para festejar el ascenso de mi prometido en el trabajo. Me fui a la cama esa noche y me levanté después de dormir tan solo una hora porque tenía que madrugar para salir con mi madre. Pensé que simplemente tenía resaca.”.

Una joven fue a emergencias por un dolor de cabeza y se encontró con un inesperado diagnóstico @tallison03

Sin embargo, de un momento a otro, empezó a presentar una serie de síntomas que no podían estar relacionados con el consumo de alcohol en exceso. Una vez que notó que se le empezó a nublar la visión y el dolor de cabeza se volvió insoportable, decidió ir al hospital de urgencia para evitar que la situación empeorara y se volviera irreversible. “Mi visión era muy mala, como si estuviera en un barco y de repente todo empezara a girar muy rápido. Ya no era algo que sólo me preocupaba en la periferia. Sabía que algo andaba mal”, comentó.

Cuando Allison llegó al centro médico, explicó que le dolía y le palpitaba la cabeza, por lo que ni siquiera pudo completar los formularios médicos por sí sola. “Mi prometido tuvo que llenarlo por mí”, aseguró. Automáticamente, los médicos se alarmaron y decidieron hacerle una serie de estudios de alta complejidad. Horas más tarde, le diagnosticaron cáncer cerebral nivel tres. Con urgencia, Allison tuvo que someterse a una delicada cirugía. Luego, empezó tratamientos de quimioterapia y rayos.

El tumor maligno que extrajeron los cirujanos de la cabeza de Allison tenía aproximadamente 4 centímetros de diámetro y, si no lo hubieran encontrado a tiempo, podría haber terminado con su vida en cuestión de semanas. “Pensé que mi médico me diría que tenía una deficiencia de vitaminas o un dolor de cabeza, nunca pensé que pudiera ser un tumor cerebral. Debido a que no tenía problemas de salud previos ni antecedentes familiares de cáncer, nunca pensé que tendría una condición tan grave y potencialmente mortal”, señaló.

A partir de lo que le pasó, la joven empezó a contar su historia y a documentar su tratamiento en TikTok para concientizar sobre los peligros de ignorar los síntomas que podrían derivar en graves enfermedades. “Esa resaca me salvó la vida. Definitivamente no esperaba que fuera cáncer. Uno nunca piensa que le va a tocar a uno mismo, uno piensa que tiene que ser mayor o estar enfermo para tener problemas de salud”, expresó.

