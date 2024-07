Se tiró al mar para evitar que su novia desbloqueé su celular en medio de un entredicho policial

Escuchar

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, que tiene su propio cuerpo policial, se acercó a una pareja que navegaba en un barco cerca de Key West, en Estados Unidos. Las imágenes de la cámara corporal en los uniformes de uno de los agentes mostraron el insólito encuentro con un hombre identificado en el video solo como AJ.

En el clip publicado hace tres semanas, se puede ver al hombre discutir con la policía y con su novia por no proporcionar una identificación adecuada, según un informe del NY Post. Inicialmente, los agentes dijeron que estaban realizando un operativo contra embarcaciones ilegales en su jurisdicción y notaron violaciones en su barco. Él y su pareja no tenían documentos de identidad y, en ese marco, el hombre se puso cada vez más nervioso con el acercamiento.

“Necesitas relajarte... estás alucinando”, le dice la novia, con una mezcla de vergüenza y preocupación. Por su parte, cada vez más ansioso, AJ le pregunta a la policía qué le va a pasar si “salta al agua y se aleja nadando”. “Te voy a seguir. Te lo digo, no eres libre de irte”, le responde una oficial. A medida que aumenta la tensión, el hombre le dice a la policía que “nadará a casa”. “AJ, te lo juro por Dios, si te tiras al agua, mañana me voy”, lo amenaza, ante eso, su novia. Después, la mujer no identificada le pide que desbloquee su teléfono para poder llamar a su jefe y aclarar la situación.

La mujer le insistía para que le dé la contraseña del celular y él se negaba rotundamente

“¿Cuál es la contraseña de tu teléfono?”, le exige a AJ mientras él discute con la policía. En ese instante, él va a la esquina trasera del barco y les dice a los oficiales que “no irá a la cárcel”. Mientras tanto, su novia se le enfrenta con su teléfono en la mano y nuevamente le dice que lo desbloquee para poder ayudarlo, pero AJ salta al agua.

Tras esa situación, la policía intentó convencerlo de que regrese al barco para arrestarlo, pero AJ insistió en que no se estaba resistiendo. La novia, por su parte, le siguió exigiendo la contraseña del teléfono. Después de un minuto de discusión con los oficiales, comenzó a alejarse nadando. “¡Terminaremos después de esto, te lo aseguro!”, gritó la mujer.

En las imágenes, se lo ve al hombre nadar tranquilamente durante siete minutos de regreso a la orilla, seguido por los dos agentes. Antes de llegar a la arena de una playa, finalmente fue detenido por las autoridades, quienes se lanzaron a las aguas poco profundas.

En las redes sociales, opinaron que AJ estaba más preocupado por darle el celular a su novia que por los policias

Actualmente, no está claro qué cargos enfrenta AJ. Por su parte, el NY Post contactó a las autoridades locales, pero no recibió respuestas que aclararan la situación. El video de la escena, que tuvo lugar en abril, pero que se conoció en YouTube hace tres semanas, se volvió viral. Muchos internautas dijeron que el hombre parecía estar más preocupado de que su novia entrara en su celular que de que lo arrestaran.

O Globo/GDA