El video de Graciela Alfano de sus vacaciones en Croacia que se volvió viral

Escuchar

Graciela Alfano , quien ha sido un icono de estilo y belleza durante décadas, continúa demostrando que la edad es solo un número . Un reciente video en el que la actriz se muestra en traje de baño durante sus vacaciones en Croacia es una prueba más de su actitud positiva y su deseo de disfrutar la vida al máximo.

Acompañada de su pareja, el empresario uruguayo Carlos Bustin, en una aventura por distintos destinos del verano europeo, Alfano ha captado la atención de sus seguidores en las redes sociales con una publicación que no tardó en viralizarse.

La exvedette se muestra radiante a bordo de un yate luciendo su figura a los 71 años con una microbikini mientras baila al ritmo de “Mamma Mia”, la icónica canción del grupo ABBA. Desde la embarcación, Alfano compartió un mensaje lleno de optimismo: “Empezar cada día con la alegría y el agradecimiento de poder vivir un día más. Un regalo hermoso es respirar y vivir todo lo bueno que nos ofrece la vida. Comparto este navegar por los divinas islas de Croacia con su gente amable y dispuesta. Los quiero y los bendigo”, expresó junto a la publicación.

Días atrás, la artista también manifestó: “¡Comparto estas imágenes de este lugar increíble en Croacia, Trogir, desde donde embarcamos a la goleta que nos llevará a destinos maravillosos! Lugar digno de GOT”, escribió, haciendo referencia a las locaciones donde se rodó la exitosa serie Game of Thrones.

“Sos una bomba, Grace”

En las últimas semanas, la actriz se ha mostrado disfrutando de momentos inolvidables en un recorrido por distintas ciudades europeas, entre ellas Madrid, en España, y Salo, en Italia. Las publicaciones de Alfano han generado una ola de comentarios. “Se nota que estás viviendo un estado de plenitud maravilloso. Disfrútalo mucho, reina, así como una niña”, expresó una fan. Otras palabras que le dedicaron destacan frases como: “Sos una bomba, Grace”, “la mujer más bella del país” o “desde jovencita sos hermosa, bella desde siempre y diosa”.

“Los vi in fraganti en el ascensor”

Además de su destacada presencia en las redes, Alfano atraviesa un momento personal muy especial gracias a su noviazgo con Bustin. Este nuevo presente sentimental parecer ser un nuevo pilar de felicidad para la actriz, quien no duda en compartir con sus seguidores los momentos más románticos que vive junto a su pareja.

El romance fue confirmado el pasado enero por el periodista Gustavo Descalzi y la abogada Ana Rosenfeld, quien mantiene una amistad con el empresario. En diálogo con el programa Desayuno americano, ambos revelaron detalles acerca de la nueva historia de amor. Al respecto, la letrada expresó: “Yo lo sé desde hace rato”, a la vez que aclaró que en un primero momento mantuvo silencio “por una cuestión de códigos, no solamente con mi amigo, sino también con Graciela”.

Rosenfeld contaba, además, que ya entonces se había cruzado con la pareja en más de una ocasión. “Nos hemos visto en un montón de oportunidades en Punta del Este, él es un gran amigo mío, hace más de 20 años que lo somos: no solo lo felicité a él, sino que la felicité a ella, y además nos vemos a cotidiano porque somos vecinos”, precisó.

Enamorados. Graciela Alfano junto a su flamante novio, en una salida realizada tiempo atrás en Punta del Este RS Fotos

Carlos Bustin tiene 63 años, ocho menos que la actriz, y es un destacado hombre de negocios del rubro automotor. “Es un empresario muy querido que tiene agencias de autos y también un restaurante”, reveló la abogada. En cuanto a los inicios de la relación, Rosenfeld agregó: “No me pregunten cómo comenzó el romance, pero un día los vi in fraganti en el ascensor, y me emocioné”.

A mediados de enero, la pareja se mostró muy enamorada en una salida pública en Uruguay. Alfano y su novio no quisieron perderse la despedida de Susana Giménez de su obra Piel de Judas, y se mostraron de la mano y sonrientes en el Enjoy de Punta del Este.

LA NACION