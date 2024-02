escuchar

Cada vez más personas se vuelcan a las redes sociales para poner a prueba su capacidad mental, visual y cognitiva a través de los desafíos que se viralizan todas la semana. En esta oportunidad, se pone a prueba al jugador a encontrar la palabra “Perno” dentro de una imagen que cuenta con la palabra “Perro” por todas partes. A pesar de que parezca una tarea fácil, el que quiera lograrlo deberá hacerlos antes de los nueve segundos, una dificultad que pocos pueden afrontar.

Desde el confinamiento por el Covid-19, muchas personas adoptaron como pasatiempo el afrontar los desafíos que circulan en las redes sociales. Al mismo tiempo, ponen a prueba sus capacidades cognitivas: en algunos casos se debe hallar errores, en otros se debe utilizar la razón y, en algunos otros, se premia la rapidez visual para resolverlo. Pero este desafío tiene un poco de todo, por lo que se podría tardar más de lo esperado hasta dar con la respuesta correcta.

El desafío consiste en encontrar la palabra "Perno" en la imagen Genial.Gurú

En esta imagen, que pertenece a Genial Gurú, se ve la palabra “Perro” a lo largo y a lo ancho, con el color blanco y la misma tipografía sobre un fondo violeta. El desafío del jugador pasa por encontrar la palabra escondida entre ellas, que es “Perno”, y, además de lo difícil de la tarea, lo deberá lograr dentro de los primeros nueve segundos.

La gran dificultad de este juego yace en que a simple vista pareciera que todas las palabras son la misma, pero solo el que tenga el ojo clínico para divisar el detalle podrá resolverlo en tiempo y en forma.

Si el jugador no da con la respuesta correcta, puede tomarse nueve segundos más para encontrar la respuesta. Una pista fundamental para poder resolver este problema es buscar en el sector derecho de la parte de arriba de la imagen. Con este consejo el usuario que no quiera resolver, no debería tener problemas en poder lograr encontrar la palabra oculta. De caso contrario, a continuación te compartimos la solución al desafío.

Respuesta correcta al desafío de la palabra escondida

Para aquellos que encontraron la palabra oculta en la imagen llena de palabras “Perro”, se puede decir que son buenos observadores, ya que dar con “Perno” exige capacidad para ver la imagen con concentración e inteligencia para cumplir con el objetivo sin problema en tan solo pocos segundos. De todas maneras, los que tienen éxito con este tipo de desafíos puede continuar entrenando sus capacidades para no perder esta habilidad.

La respuesta al desafío de la palabra oculta Genial.Gurú

En cuanto a los jugadores que no encontraron la palabra o, simplemente, se rindieron en este propósito, debe saber que la palabra oculta estaba en la quinta fila y la columna cinco. En la imagen estará destacada con un color amarillo.

En este caso, se puede seguir jugando con este tipo de desafíos, ya que los mismos son capaces de poner a prueba las capacidades cognitivas y desarrollarlas. En las redes sociales se encuentran una gran cantidad que están esperando para ser resueltos, es solo cuestión de tomarse unos minutos al día para divertirse un rato.