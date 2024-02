escuchar

Un sinfín de círculos con un fondo multicolor se transformó en un nuevo acertijo visual, del cual solo muy pocos podrán acertarlo. Encolumnado en un desafío de alta complejidad, los usuarios tendrán que rebuscárselas durante un pequeño margen de tiempo para encontrar la línea recta intrusa entre medio de las esferas.

El ejercicio es simple y práctico, aunque el reloj sea un condicionante para quienes no tengan la vista entrenada y demoren varios segundos de más para encontrar -o no- la resolución que los lleve al camino deseado.

Paso a paso, la idea es ir familiarizándose con este tipo de acertijos hasta poder ir escalando el nivel de dificultad. Es por eso que el objetivo, en primer lugar, es analizar la imagen de punta a punta para entender de qué trata la consigna. El paso siguiente, con el desafío presentado, será buscarle la vuelta para dar en el blanco.

La imagen repleta de círculos

A su vez, como una parte importante, los usuarios tendrán algunas pistas o instrucciones que los encaminarán hacia el objetivo final. En esta ocasión, al haber una gran cantidad de círculos que se interponen unos con otros, la idea es dividir la imagen es cuatro cuadrados para poder segmentarla y así tener un radio de búsqueda más corto.

¿Todavía no lo pudiste encontrar? ¿Sentís que el reloj empieza a ponerte contra las cuerdas? La tranquilidad será clave para no desesperarse y caer en la trampa de los acertijos que juegan con la ansiedad de los usuarios para que no puedan resolverlo.

La resolución del acertijo

La imagen repleta de círculos y una línea intrusa en una parte de la misma es el enigma a resolver. Con apenas 15 segundos para concretar el objetivo, este desafío empieza a llegar a su fin.

Sin dejar ningún detalle librado al azar, este desafío visual pondrá a prueba las capacidades cognitivas de los usuarios que deberán ejercitar su mente para poder salir de este embrollo compuesto por figuras geométricas.

Dividida la imagen en cuatro partes, la resolución de este acertijo se encuentra en la parte superior derecha, donde una pequeña línea negra atraviesa dos círculos y de esta forma queda concluido este desafío visual que atrapó a muchos usuarios en línea y se convirtió en viral por su dificultad para resolverlo.

Una vez finalizado, se podrá comprobar si la resolución demoró 15 segundos y así ingresar en el grupo selecto de personas que pudo dar en el blanco en este ínfimo lapso de tiempo; caso contrario, de tardar más, se podrá contemplar la posibilidad de elegir otro desafío de menor complejidad para poder ganar confianza y así retomar estos ejercicios.

Otro de los ítems importantes que subrayan los creadores de este contenido es poder compartir estas imágenes en los perfiles públicos de Facebook, X, Instagram y TikTok para poder viralizarlos y así poder sumar a otros interesados; a su vez, como parte del mismo método, también se podrá copiar y pegar el link del ejercicio en grupos de WhatsApp con amigos, familiares y hasta compañeros de trabajo.

