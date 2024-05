Es experto en longevidad y revela la vitamina que los mayores de 50 años deberían dejar de tomar

Escuchar

Christopher Norman, enfermero geriátrico del National Council on Aging (NCOA), se ha vuelto un experto en longevidad. Recientemente, advirtió que los suplementos vitamínicos no siempre resultan la mejor opción para aquellas personas mayores de cincuenta años que buscan una mejor calidad de vida. Entre los mitos que derriba, advierte a sus pacientes sobre una vitamina en particular.

“Es útil comprender que existen riesgos a la hora de tomar vitaminas y suplementos. Aunque se pueden conseguir sin receta, una cantidad incorrecta de estos o una combinación con otros medicamentos puede afectar el organismo”, explicó Norman a Parade. “Los adultos mayores pueden tener problemas debido a los cambios relacionados con la edad y las condiciones de salud crónicas que cambian la forma en que nuestros cuerpos procesan los medicamentos”, agregó.

El doctor Christopher Norman recomienda incorporar vitaminas a través de los alimentos y no con los suplementos en pastillas Shutterstock

Sin embargo, hay un componente en particular que desaconseja incorporar como suplemento: la vitamina A. “Los estudios han demostrado que una dieta saludable y diversa le proporcionará suficiente vitamina A y las fuentes alimenticias son las mejores fuentes de vitaminas en general”, argumentó. “Los adultos mayores deben tener cuidado ella porque potencialmente puede reducir la densidad ósea, además de causar daño hepático, dolor en las articulaciones y síntomas como náuseas, dolor de cabeza e incluso diarrea”, concluyó Norman.

La vitamina A se encuentra en múltiples frutas y verduras. Si se incorpora de manera correcta, sin excesos, contribuye a mantener una buena vista, la salud de los dientes, huesos y el pigmento de la piel. La zanahoria, la batata, la espinaca, la calabaza son algunos de los ingredientes que se pueden sumar a las comidas para contribuir con el ingreso de esta vitamina a los organismos.

La calabaza posee una gran cantidad de vitaminas A Freepik

Cinco alimentos prohibidos en las dietas de longevidad, según un experto

Valter Longo es otro especialista en longevidad. Actualmente, es director del Laboratorio de Longevidad y Cáncer en el Instituto de Oncología Molecular en Milán, Italia, y afirma que un pilar crucial a tener en cuenta es lo que se ingiere en la alimentación. En su texto Dieta diaria de longevidad para adultos, recomienda el consumo de alimentos veganos, en particular de vegetales y frutas de todo tipo y color.

Longo no está a favor de la incorporación de todos los tipos de proteína, con la excepción de pescados, crustáceos y moluscos, que aportan un alto contenido en omega-3, omega-6 y vitamina B12. Un aspecto fundamental para el especialista, es evitar el consumo de algunos alimentos que él llama “problemáticos” y los denomina las “Cinco P”. Se refiere a las papas, pasta, pizza, proteínas (por ejemplo, las carnes) y el pan. “La gente se los come a toneladas”, afirma el médico.

Valter Longo prohíbe la incorporación de pastas en las dietas de longevidad Fahrwasser en Freepik

Según el experto italiano, este tipo de alimentos se convierten en azúcar muy rápidamente, “tanto como el azúcar de mesa”. Longo es reconocido por haber publicado varios libros al respecto. Uno de sus escritos más famosos es Las semillas de la longevidad se plantan en la infancia, donde invita a generar hábitos saludables desde que el niño nace hasta que da sus primeros pasos.

