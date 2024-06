Tiene 102 años y se volvió viral al revelar el secreto de su longevidad

Escuchar

El interés por las personas más longevas del mundo aumentó considerablemente, ya que muchos desean descubrir sus secretos para adoptar hábitos diarios que les permitan disfrutar de una vida prolongada. En esta oportunidad, una usuaria de redes sociales compartió un emotivo video en el que le preguntó a su abuela de casi 102 años sus recomendaciones para llegar tan bien a su edad y sorprendió con la respuesta que le dio.

“Oye yaya, ¿cuál creés que es el secreto de haber llegado a los 102 años?”, comienza diciendo Oli en un video publicado en su cuenta de Tiktok (@olaia_h). Allí, se la puede ver recostada en el sillón junto a su abuela. Ante la pregunta, la mujer se sonrió y confesó: “Pues secreto, no hay ninguno”. De todas formas, destacó que logró adaptarse a cada una de las circunstancias que le tocaron vivir en su vida. “Cuando tenía que dar clase, daba clase. Cuando tenía que estar en casa, estaba en casa. Cuando había que salir, salía, o sea, es el ritmo”, confió.

La mujer admitió que estar en constante movimiento fue clave para vivir más de 100 años

La protagonista enfatizó que respetar los tiempos y procesos de cada etapa de la vida fue fundamental para su longevidad. Sin embargo, también señaló la importancia de no haber sufrido enfermedades graves a lo largo de su vida. “Has tenido mucha suerte o una salud de hierro”, le dijo su nieta, destacando la excepcional condición física de su abuela. Ante eso, la mujer se sonrío y dejó en evidencia que ambos factores fueron claves para su vida prolongada. “No me puedo quejar, para nada”, sostuvo.

“No me acuerdo de estar nunca un mes en casa por estar enferma”, continuó la abuela, quien mencionó que pese a tener alguna dolencia de vez en cuando siempre decidió salir a trabajar y seguir con su vida normal, sin desanimarse ni bajar el ritmo.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido en la red social china y desató todo tipo de reacciones por parte de los usuarios. Por un lado, acumuló más de 12.500 reproducciones hasta el momento, además de cientos de ‘Me gusta’ y comentarios de personas que quedaron realmente conmovidos al ver el clip.

“Es una maravilla lo bien que está y lo bien que se expresa”; “Está estupenda, qué suerte, me dices que tiene 80 y me lo creo! ¡Que le dure tan buena salud!”; “Qué guerrera”; “¡Qué bonita! Espero que se tengan la una a la otra mucho tiempo”; “¡Qué bonito vídeo Oli! ¡Felicidades por llegar con salud a esa edad y felicidades a ti por tenerla!”; “Tienes mucha suerte que bonita eres Oli”; “La forma en que la miras es preciosa y tu abuela estupenda!”; “La elegida de dios”; “El mayor regalo de la vida, qué grandísima suerte ¡Cuanto me alegro por ti!”; “Que bonita. 102 y toda su cabeza. Que bien. Disfrútala mucho” y “Deberían ser eternos”, fueron solo algunas de las reacciones de los usuarios, que no escatimaron en elogios para la abuela y su nieta.

