Un trabajador de la app Rappi apuntó en contra de una mujer por la actitud que tuvo cuando le entregó un pedido en el lugar donde trabaja. Para compartir su indignación, decidió publicar un video de la inesperada situación y el posteo no tardó en volverse viral.

A través de un mensaje, el hombre identificado como @aleeexjavier, que se encarga de exponer este tipo de situaciones en las redes sociales, reveló el penoso comentario que recibió por hacer caso omiso a la indicación de subir hasta la primera planta de un edificio para dar el paquete correspondiente. En el clip, que surgió en Capital Federal, Buenos Aires, se ve cómo surgió el insólito encuentro.

El insólito momento que vivió el delivery con otra mujer cuando le entregó el pedido correspondiente

“Hola ¿Sabrina?”, alcanzó a decir el trabajador cuando, del otro lado, inmediatamente recibió un reclamo. “¿No te fijaste en el domicilio que es? Primer piso”, le dijo ella con un tono ofuscado. Sin ánimos de entrar en conflicto, él le argumentó los motivos por los cuales tiene prohibido subir a un edificio mientras se encuentra en horario laboral. “Corazón, tengo otros pedidos acá, alguien puede meter la mano y nadie salta por mí”, le dijo mientras mostraba la caja de la moto que contenía otros pedidos en su interior.

Bajo un gran enojo, la clienta volvió a manifestar su furia y no mostró ningún tipo de empatía por la situación. “A mí me pueden robar el celular cuando bajo. Es tu trabajo, no el mío”, aseveró. “Mi trabajo es entregar el pedido”, la interrumpió él.

Para evitar continuar con el tema, la joven le dijo que tenía que volver a trabajar y le retiró el pedido de las manos, algo que generó el desconcierto del empleado. “No me lo saques, tranquila, este no es”, sostuvo Alex, quien le entregó la caja correcta con los productos y le deseó que tenga un buen día. Pese a mostrar una actitud de reconciliación, Sabrina cerró la conversación con la frase: “No te deseo lo mismo”.

El descargo del repartidor generó cientos de reacciones por parte de los usuarios, quienes le brindaron apoyo a través de un sinfín de mensajes. “El delivery no tiene por qué subir al edificio primero y principal. Dos, si tenés miedo de que te roben, lo esperás adentro”, expresó una mujer. “Yo no puedo creer lo que es la gente, y yo hasta le pido disculpas al repartidor por no poder darle propina a veces”, agregó un segundo.

La reacción de la mujer al ver que el delivery no había llegado a la puerta de su trabajo TikTok

Entre los comentarios, otra joven apuntó en contra de la actitud del cliente y expresó: “¿Desde cuándo Rappi entra al edificio y te lo entrega en la puerta de tu departamento? Qué vergüenza, debe tener una vida muy triste para descargar su odio hacia vos”.

Por otro lado, un conocedor del tema mencionó que el delivery no tiene la obligación de ingresar a un edificio y acercarse hasta la puerta de la persona que hizo el pedido. “Deben basarse en la Ley de Copropiedad, que delimita el acceso y ocupación de los espacios comunes, como los pasillos”, aseguró.

Algunos de los comentarios por parte de los usuarios en la publicación que se volvió viral TikTok

Con el acumulado de 80 mil “Me gusta” y un millón de visualizaciones, la filmación causó diversos sentimientos de enojo y frustración entre las personas. En la actualidad, el protagonista agradeció por los comentarios de apoyo y muestra más detalles de su trabajo en sus respectivas redes sociales.

Si bien expuso uno de los tantos comportamientos que recibe a diario en su empleo, lo cierto es que las imágenes que captó provocaron un debate que tiene el objetivo de cambiar este tipo de actos inadecuados para crear una sociedad mucho más tolerante.