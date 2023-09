escuchar

Además de la gran diversidad cultural con la que se destaca, la Argentina se diferencia de otros países especialmente por la oferta gastronómica que ofrece. Los diversos platos sorprenden los paladares de un sinfín de personas alrededor del mundo, quienes buscan reemplazos o hacen pedidos de los productos a miles de kilómetros de distancia.

En sintonía con este tema, y con la finalidad de hacerles probar un manjar típico del país, una joven que viajó a los Estados Unidos les cocinó milanesas de pollo a una pareja y las reacciones que tuvieron se volvieron virales en las redes sociales. En diálogo con LA NACION, la protagonista de esta historia habló sobre cómo surgió la idea y dio más detalles de su viaje.

Una estudiante le dio de probar milanesas a unas estudiantes y su reacción fue única

En el clip, que dura poco menos de un minuto y fue grabado en Elkin, Carolina del Norte, Paloma Oliveri presentó a su host family (familia anfitriona), con quienes se aloja por un intercambio que llevó a cabo con la organización internacional Rotary.

“Van a probar las milanesas de pollo. A ver… Ahora”, expresó, mientras enfocaba a la mujer para ver qué le pareció. ¿El veredicto? Un éxito. “Las amo”, aseguró. Cuando tocó el turno del hombre, sostuvo: “Fantásticas. Son un diez”.

En la descripción del posteo, que obtuvo dos millones de visualizaciones, la joven escribió: “Mi host mom estaba emocionada”. Con esto, abrió el debate entre los usuarios, quienes reaccionaron sobre el contenido en la caja de comentarios.

“¡Pero es obvio! ¿Cómo no te van a gustar?”, apuntó una usuaria. “Les tendría que haber hecho probar la milanesa napolitana… las de pollo parecen nuggets grandes”, opinó otra. “No hay persona en este planeta que no le guste la milanesa. Sería como decir que no te gusta como juega Messi”, sostuvo un hombre.

Algunos de los comentarios que obtuvo en el posteo viral TikTok

A pesar de algunos mensajes negativos, no faltaron quienes la felicitaron por realizar una experiencia gastronómica sumamente positiva de un alimento tan representativo de la Argentina en un destino ubicado a miles de kilómetros de distancia. “Qué lindo que te hayan tocado ellos. Se nota que les encanta tener una chica extranjera, están muy emocionados”, “Los dos van a hacer bien recibidos acá”, fueron algunos de los comentarios en torno a este punto.

Tras la repercusión del video, y en diálogo con LA NACION, la creadora del posteo viral habló sobre la peculiar anécdota y reveló qué otros platos les hizo conocer. “Primero me sorprendió que fueran tan amables, estaba un poco nerviosa porque cuando hacés un intercambio no conocés nada a la familia que te va a tocar, más que una videollamada o algo por el estilo. La verdad que tuve suerte con ellos, me tratan súper bien y me hacen sentir cómoda, además, y cómo se puede ver en los videos, son muy graciosos”, introdujo.

Por otro lado, reveló que también les hizo probar el mate, aunque en este caso el resultado fue diferente. “Está en uno de mis videos en TikTok, pero no les gustó mucho… A su vez probaron los alfajores, que les encantaron. Una de las cosas que más les gustó además de las milanesas fueron las galletitas Don Satur, las agridulces. Tanto les gustaron que las comen de postre. Tengo pensado seguir subiendo videos de ellos probando cosas o tratando de mostrarles algunas cosas de mi cultura”, aseguró.

Una joven estudiante le da a probar a sus padres de intercambio el mate por primera vez

En cuanto a cómo es la experiencia del intercambio hasta el momento, afirmó: “Por ahora es increíble, yo me vine un año a estudiar acá y me quedo con ellos. Voy a la secundaria y básicamente vivo como si fuese nativa. Toda la gente es muy amable y hay mucho contraste con respecto al acceso a la comida, ropa, actividades que tienen acá con la Argentina, lo cual no los hace mejores, solo es otra vida. Espero que mi experiencia siga siendo tan buena como viene”.

Por último, y en cuanto a la repercusión que tuvo su filmación, la cual obtuvo más de un millón de visualizaciones, comentó: “Estoy realmente impresionada por la cantidad de gente que lo vio, la verdad no esperaba tanto, estoy muy contenta con el interés que muestran por conocer mi experiencia”.