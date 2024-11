Un carnicero contó la razón por la que nunca se debe pedir pechuga de pollo

Pedir pechuga de pollo podría ser un error fatal, al menos para Rubén, un carnicero español conocido en redes sociales como @elcarnicerotiktoker. Este joven se volvió muy famoso en la plataforma china por brindar consejos prácticos y trucos culinarios, para que más personas sepan qué comprar y cómo hacerlo sin dejar de cuidar la economía.

En un reciente video, el influencer generó polémica al afirmar que las personas deben optar por pedir un pollo entero y no por partes. A su parecer, de esta forma se maximiza el rendimiento de la carne, ya sea para una familia o una persona que vive sola. “Comprar pechuga es un error fatal, tienen que adquirir un pollo entero”, afirmó Rubén, quien trabaja en un establecimiento llamado Chuleta City.

Según explicó, al pedir el ave completa, se puede solicitar el estilo “alakiri”, que consiste en separar las alitas, los cuartos traseros y las pechugas de manera gratuita. Esto permite aprovechar mejor cada parte del pollo para diversas preparaciones, algo que, según él, muchas personas no saben hacer correctamente.

Un solo pollo puede servir para preparar hasta cinco platos distintos, sin desperdiciar ninguno de sus componentes (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

“Cómo la gente últimamente no sabe comprar, pues aquí estoy yo, para enseñaros cómo se hace”, comentó con humor mientras mostraba cómo filetear las pechugas y organizar las piezas para distintas comidas.

“Aunque compres el pollo entero, tú le puedes pedir a tu carnicero que te lo corte y esto es un servicio totalmente gratis. A comprar nunca se va con prisa, si vas con prisa o te engañan o te equivocas”, remarcó Rubén, tratando de concientizar a los usuarios. En total, el carnicero contó que son hasta cinco los platillos que pueden cocinarse con un solo pollo, si a su vez no se tiran los huesos del esqueleto, que pueden servir para un estofado.

Rápidamente, la publicación alcanzó más de 20 mil likes de personas de todo el mundo y centenares de mensajes a favor y en contra de esta técnica de ahorro. “Siempre he comprado así, es más económico y podés hacer cuatro comidas con pollo” y “Mi carnicero no me lo corta gratis, tiene un precio si lo compro entero y otro si lo compro trozado”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

El pollo es una fuente importante de nutrientes como proteínas, lípidos, Vitamina 3 y minerales (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

El truco para ahorrar y optimizar en la cocina

Este consejo se suma a una tendencia creciente en TikTok, donde expertos y aficionados comparten métodos para ahorrar dinero y mejorar la planificación alimentaria. Will Coleman, un chef de Nueva York, también se volvió viral al presentar su “método 6 a 1″, un sistema que prioriza alimentos frescos y saludables durante las compras.

“Elige seis verduras, cinco frutas, cuatro proteínas, tres carbohidratos, dos salsas o untables, y algo divertido para ti”, detalló Coleman, destacando la importancia de priorizar productos frescos y minimizar el desperdicio.

El debate sobre si es mejor comprar pollo entero o pechuga sigue abierto, pero tanto Rubén como otros creadores coinciden en que planificar compras estratégicamente no solo ahorra dinero, sino que también fomenta una alimentación más variada y consciente.

Cómo cortar el pollo si tu carnicero no quiere hacerlo

Ante la gran cantidad de mensajes que recibió Rubén de personas que decían que sus carniceros de barrio les cobraban por el servicio de trozar el ave, el hombre decidió grabar un video con el que explicó el paso a paso para cortar el alimento en casa como un experto.

“Paso 1: la clave es agarrar las alitas, pones un dedo abajo, otro por encima y retuerces un poquito. Solo con el peso que tiene el pollo se ablandará, luego tú le pasas el cuchillo por lo que sería la axila y poco a poco vas girando con la mano el cuchillo y sale sola. Lo mismo con la segunda alita”, explicó.

“Paso 2: es muy sencillo. Ves las patas, pasas cuchillo por una y cuchillo por la otra, para partirlo agarras la pechuga y con las otras dos manos agarras las patas y haces así”, dijo y acto seguido mostró el pollo desarmado en dos partes.

LA NACION