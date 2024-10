Luisana Lopilato mostró la especial receta que hizo en la Air Fryer para su mamá: “Deliciosa”

Escuchar

En el marco del Día de la Madre, Luisana Lopilato utilizó la Air Fyer y sorprendió a su mamá, Beatriz, con una receta sencilla. A diferencia de la que realizó para el Día de la Niñez, que terminó quemada, en esta oportunidad logró un resultado mejor y lo compartió con el resto de sus seguidores en Instagram.

Por fuera de la actuación, Lopilato se volcó a otro rol que le apasiona, la cocina. De tanto en tanto, suele compartir las preparaciones que realiza para sus hijos o para su esposo, Michael Bublé. Meses atrás se compró la freidora de aire y en su primer intento por hacer salchichas, quemó todo. Decidida a no bajar los brazos, volvió por la revancha, pero en esta oportunidad optó por una sopa como su mamá le hacía cuando era chica.

Luisana Lopilato preparó una sopa especial para su mamá por el Día de las Madres y esta vez utilizó bien la Air Fryer (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

Desde un reel en Instagram, que se volvió viral rápidamente, Luisana anunció: “Quédense tranquilos que esta vez no voy a quemar nada. Ya aprendí a usarla [a la Air Fryer]”. Y agregó: “Para el día de la madre se me ocurrió sorprender a mi mamá con una sopa deliciosa…”. Acto seguido enumeró los ingredientes y se dedicó a seguir con el proceso de la receta.

A medida que colocó el pollo, el jugo de limón, los condimentos y el caldo, admitió: “No sigo las recetas al pie de la letra”. Luego recordó: “Mi mamá me hacía un montón de sopas. Mi mamá y mi abuela”. Cuando finalizó con todo, se lo llevó a Beatriz, quien se encuentra con ella en Canadá.

“Bueno, mamá, quería sorprenderte con un plato de sopa que hice especialmente para vos”, presentó Lopilato a su progenitora. De inmediato, Beatriz probó la preparación y exclamó: “¡Qué rico!”. “Entonces prueba pasada”, insistió la actriz y su madre confirmó: “Sí, qué te parece a vos”.

Beatriz elogió la sopa de Luisana y la actriz "pasó la prueba" (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

Junto al video que posteó Luisana, escribió: “De todas las recetas, la mejor es su compañía, siempre con un toque de dulzura”. A la vez, saludó a todas sus seguidoras que tienen hijos: “¡Feliz día a todas las madres que llenan nuestras vidas de amor!”.

En la sección de comentarios, la actriz recibió de parte de sus seguidores mensajes como: “Lu, sos una mamá hermosa”; “Feliz día para vos, Lu”; “Que tengas un hermoso día”; “Me encanta tu alegría Lu, me hacés reír tanto” y “Feliz día para vos y para Betty”.

En tanto, desde las historias de la red social antes mencionada, Lopilato reunió una serie de fotos con sus hijos y expresó: “Los adoro, no hay nada que disfrute más que ser su mamá. Feliz día”.

El posteo de Luisana Lopilato por el Día de la Madre (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

Luisana Lopilato recordó la primera vez que se convirtió en madre

Horas antes de la receta que posteó en su perfil, la actriz grabó otro video en el que explicó cuál fue su sensación al ser madre por primera vez. “Parece que fue ayer, mi hijo más grande tiene 11 años. Es muy loco, pasó muy rápido”, comenzó.

“Cuando me dieron a Noah por primera vez y vi sus ojos azules profundos, sentí que me miraba directo al corazón (...) En ese momento pensé si podía seguir trabajando o haciendo lo que a mí gustaba y la verdad es que siento que mi vida se puso más interesante”, reflexionó Luisana y concluyó: “Aprendí a sacar fuerzas desde donde no hay, porque es así, tenés que estar para ellos”.

El saludo de Michael Bublé a Luisana Lopilato

Quien no se quedó atrás de los tiernos mensajes que colmaron el Instagram de Luisana Lopilato, fue Michael Bublé, que desde su propia cuenta redactó un texto para ella, al tiempo que subió un video con fotos de la familia.

“Es el Día de la Madre en Argentina y nunca perdemos la oportunidad de celebrar a Lu. ¡Sos la reina de nuestro universo! Gracias por elegirme entonces, ahora y siempre. Gracias por nuestros hijos y por ser la mejor mamá del mundo. Te amamos”, escribió.

LA NACION