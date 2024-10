Una madre sorprendió a su hijo con un increíble regalo y la reacción del niño se volvió viral

Escuchar

TikTok se convirtió en la plataforma en la que personas de diferentes partes del mundo comparten fragmentos de su vida y, en los casos más afortunados, sus experiencias logran resonar en muchos usuarios. Hace poco una mujer colombiana, quien es conocida en la plataforma como “Adry”, compartió un emotivo video en el que sorprendió a su hijo con un increíble presente.

Según lo que contó la usuaria, su hijo llevaba meses esperando a que sus padres le regalaran un PlayStation 5, una de las consolas más deseadas por los jóvenes hoy en día, pero al regresar al país recibió por parte de su madre un termo decorado con la temática de Dragon Ball Z. Adry quiso demostrar con este gesto la humildad de su hijo y los valores que le enseñaron durante todos estos años. Al momento de darle el primer regalo solo tuvo palabras de agradecimiento hacia su madre.

La emoción del niño al recibir su regalo más preciado Foto: Tiktok

“Gracias por el termo mamá, Dios me la bendiga. Está muy bonito. Igual usted iba a un viaje de trabajo y este regalo viene desde México”, comentó el joven cuando la madre le dio su obsequio. En el video, que dura aproximadamente ocho minutos, Adry llena de elogios a su hijo, que a pesar de que llevaba meses esperando su anhelado regalo, nunca le reprochó nada a ella y entendía que la situación en su casa no era la mejor y que esta consola no era para nada económica.

Después de felicitarlo por ser tan buen hijo y por sacar buenas notas en el colegio, su madre decidió sorprenderlo y le paso un bolso pesado y le dijo que lo abriera. Además, le aclaró que dentro se encontraba un segundo regalo que se lo había traído con mucho cariño y esfuerzo, y que sabía que lo había estado esperando desde la Navidad pasada.

Al abrir este paquete junto con su padre y descubrir que era la consola que tanto quería, el joven rompió en llanto y abrazó a sus padres, mostrándose muy agradecido. “Esa es la recompensa por ser un buen muchacho. Vio hijo, el que persevera alcanza, como usted nunca se enojó conmigo y nunca me dijo no mamá, ni me hizo reproches, se lo ganó”, dijo Adry.

En el video la mujer también aprovechó para darle las gracias a una de sus amigas, que fue la que le ayudó a comprar este obsequio a su hijo y así poderlo sorprender. Esta publicación conmovió el corazón de millones de personas alrededor del mundo y muchos admiraron como esta mujer crio a su hijo. “Es la segunda vez que lloró”, “El niño lloró, el papá lloró, yo lloré, todos lloramos”, y “Ese niño será un gran hombre”, fueron algunos comentarios de los internautas que se conmovieron por esta bonita historia.

Autor: Wendys Pitre Ariza

El Tiempo (Colombia)