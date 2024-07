Un luchador de MMA le pidió casamiento a su novia en el ring y ella se negó y contó un secreto: “No lo creo”

Escuchar

Un luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas) tuvo un día que fue de mal en peor después de perder una pelea. La derrota ocurrió hace una semana en el Clash of the Stars, un torneo que tuvo lugar en la República Checa. Allí Lukas Bukovaz, en conjunto con Patrick Horvath, se enfrentó contra un solo oponente, Jan Michalek. A pesar de que la pareja era la favorita para ganar el enfrentamiento, obtuvo un duro revés.

Pero el checo Bukovaz había planeado algo más para concretar durante el evento y el hecho de perder en el ring no lo desalentó para continuar con sus planes. Frente a un público de veinte mil fanáticos, el luchador hizo subir a su novia a la jaula para pedirle matrimonio. Una vez que la joven estuvo parada frente a él, Bukovaz se arrodilló, sacó un anillo e hizo la pregunta dando por sentada una respuesta afirmativa.

Sin embargo, el panorama se ensombreció cuando ella se llevó la mano a la cabeza en un claro gesto de incomodidad y le dijo que no frente a la multitud. Así fue como Bukovaz recibió otro golpe salvaje de humillación. Es que la mujer no sólo rechazó su propuesta, sino que además lo acusó de engaño: “Basándome en todo lo que ha pasado, creo que probablemente no. No lo creo”.

Mientras tanto, los aplausos del público rápidamente se convirtieron en abucheos después de que la joven dejó en claro que no quería casarse con él. Incluso, uno de los entrenadores de Bukovaz apareció por un costado y le arrojó agua a la mujer. Ella levantó la mano hacia la multitud indignada para explicar su negativa debido a que el luchador le había sido infiel.

El video del momento se transformó en viral y la gente se abalanzó en los comentarios de las redes sociales para compartir su opinión sobre la situación de vergüenza ajena que se vivió en el estadio en un espacio de 15 minutos.

Algunos usuarios se compadecieron del luchador. “Hablamos de recibir una doble derrota. Lo siento por el tipo”, escribió uno mientras que otro agregó: “Dos derrotas en dos minutos. Mala suerte para Broski”. “Una mala noche para cualquiera”, dijo un tercero. Otro fanático sugirió que Bukovaz podría haber calculado mejor el momento de su propuesta: “Podría haberlo guardado hasta ganar una pelea. Alguien debería haberle enseñado a este tipo a usar el tiempo”. Uno más se hizo eco de la sensación generalizada entre el público: “Amigo, acabas de perder una pelea y las propuestas públicas son horribles, te llevás la doble L” (de looser o ‘perdedor’ en castellano).

El video del momento se hizo viral y recibió cientos de comentarios

Alguien más señaló que una iniciativa pública de esta índole pone una cantidad injusta de presión sobre la persona a quien se la propone y comentó: “Ella no está obligada a decir que sí, es su culpa por hacer algo tan personal en público”.

El ex luchador de la UFC Jake Shields escribió: “Un hombre recibe una paliza delante de su novia y luego le propone matrimonio. Es el peor momento posible en el que podría haberlo hecho”.

En cualquier caso, parece que el momento incómodo bien pudo haber arruinado su relación, si no estaba ya condenada, después de que ella lo despreciara en un entorno público.

LA NACION