La increíble historia viral de una mujer de California que dice ser hija de un asesino serial: “No es broma”

Una publicación en Facebook escrita por una mujer del norte de California sacudió internet con una afirmación escalofriante: “Soy hija de un asesino en serie”. El mensaje, publicado el mes pasado, incluía una antigua fotografía en blanco y negro de su padre y detalles de sus supuestos crímenes.

De inmediato, la historia se viralizó y dio comienzo a un intenso debate sobre la veracidad de sus declaraciones. “No es una broma, es la fría realidad”, insistió la mujer, que aseguró que la policía se niega a investigar las pruebas que recolectó.

El 13 de marzo de 2025, Galina Trefil sacudió las redes sociales con una publicación que, de inmediato, se volvió viral. “Desde hace años, he vivido una doble vida, he llevado un secreto imposible", comenzó su relato, en el que aseguró que es “la hija de un asesino en serie”.

El posteo que inició todo: allí la mujer dice que su padre es un asesino serial y da detalles de sus supuestos crímenes Facebook: Galina Trefil

Según afirmó, su padre, el Dr. John Trefil, le confesó haber asesinado a más de 400 personas, entre 1965 y 1999.

La mujer, oriunda de California, contó que su padre -un psiquiatra retirado de 86 años y que se encuentra internado a causa de graves problemas de salud- admitió que mató a sus víctimas en múltiples estados.

De acuerdo a su relato, el hombre habría comenzado a matar en los años 50 y siguió haciéndolo durante décadas. Sus víctimas, dijo, fueron cientos de mujeres y hombres de distintas edades y razas, a las que -en su mayoría- habría recogido en rutas de distintos estados cuando hacían auto stop.

Galina afirmó también que antes de matar a sus víctimas, su padre le dijo que las mantenía secuestradas durante semanas, hasta que las envenenaba con estricnina y se deshacía de sus cuerpos.

En uno de sus posteos, la mujer asegura que recibió testimonios de personas que reconocieron a su padre Facebook: Galina Trefil

Grabaciones de audio, videos y fotos: las pruebas de los asesinatos que presentó

El relato inicial de Galina en sus redes sociales creció con el correr de los días. La mujer afirmó que tenía grabaciones de su padre, tanto de audio como de video, en los que el hombre confesaba lo que había hecho.

Afirmó que comenzó a grabar las conversaciones que tenía con su padre en 2015 y en 2023 contactó a un defensor de víctimas en Fort Bragg, con el que visitó a John Trefil dos veces por semana durante un año y grabaron horas de video en los que da detalles de los crímenes.

También publicó fotos y supuestas anotaciones escritas a mano por su padre, con relatos violentos y descripciones de sitios específicos, donde el hombre habría descartado los cuerpos de algunas de sus víctimas.

Manuscritos supuestamente escritos por su padre, con relatos de sueños violentos Facebook: Galina Trefil

Galina señaló que su padre tenía tres “cabañas de la muerte” en propiedades aisladas del condado de Mendocino, una de ellas apodada “La Tumba”, donde, según su versión, fueron enterradas 18 personas.

También aseguró que su padre trabajó como psiquiatra en un hospital de San Francisco y en la cárcel del condado de Lake y publicó notas periodísticas de 1983 que mencionan a un profesional con su mismo nombre en esa prisión.

Qué dijo la Policía del condado de Mendocino sobre el caso

Tras la viralización de las publicaciones en redes sociales, el sheriff de Mendocino, Matt Kendall, confirmó que su departamento investigó las denuncias de Galina Trefil en 2023, pero que fueron descartadas.

Según el medio SFGate, Kendall explicó que revisaron grabaciones, escanearon los diarios del presunto asesino y analizaron las pruebas aportadas por el defensor de víctimas, quien colaboró con los detectives.

"Me llamo Galina. Soy hija de un asesino en serie, John Trefil"; así comienza la publicación de la mujer californiana Galina Trefil

El sheriff aseguró que de las casi 10 horas de grabaciones, no surgió “nada sólido”. Según dijo, en los videos John Trefil “estaba apenas consciente” y que solo Galina era la que interpretaba sus palabras.

Además, la policía registró varias propiedades mencionadas por la mujer, incluidas las supuestas cabañas donde habrían ocurrido algunos de los asesinatos, pero no encontró ningún indicio.

También explicó que los investigadores cruzaron el ADN de John Trefil con la evidencia genética de un crimen sin resolver de 1974, pero no se obtuvo ninguna coincidencia. Pero eso no fue todo: además, ingresaron el perfil genético del psiquiatra en la base de datos nacional y otra vez salieron con las manos vacías. No había un solo elemento o dato que corroborara alguna de las declaraciones de la mujer.

“No hay pruebas de que John Trefil haya asesinado a nadie, y mucho menos a cientos”, concluyó el informe policial.

Historia viral sobre un asesino serial:¿realidad o ficción?

Fue tanto el revuelo que causaron las publicaciones de Galina Trefil en Facebook que la madre de la mujer y esposa de John, Kande Trefil, salió a desmentir todo. “Rotundamente no”, respondió cuando fue consultada por un periodista de SFGate acerca de si había algo de cierto en que su marido fuera un asesino serial.

En cambio, la mujer apuntó contra su hija. “Le gusta la atención… más que a la mayoría”, dijo.

Un detalle no menor es que Galina Trefil no es ajena a las historias oscuras: es escritora y se dedica al género de terror gótico, según publica en su perfil de LinkedIn.

“Soy autora de terror, es totalmente cierto. Sé que la gente no querrá oírlo, pero tuve una infancia terriblemente abusiva y así es como me desahogo”, admitió la mujer, que insiste en que su relato es cierto.