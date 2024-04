Mostró los objetos que se olvidan los huéspedes en su hotel y causó furor: “Está hecho de oro”

Escuchar

Por medio de las redes sociales circulan diariamente todo tipo de contenido, en especial aquellos que dan a conocer historias de vida o experiencias inusuales que les ocurren a algunas personas. En esta ocasión, se hizo viral un clip en donde una empresaria reveló todo lo que suelen olvidarse los huéspedes en los hoteles... y algunos de esos objetos generaron revuelo.

La usuaria se trata de una joven de 24 años llamada Krisley Marques, quien es dueña del Motel D’Lírios, en la GO-070, en Brasil. Mediante su cuenta de Instagram suele compartir contenido sobre el establecimiento, como cosas “bizarras” que ocurren en el lugar, el tipo de clientes que suele ir y demás cuestiones. De todas formas, esta vez fue por más y sorprendió al revelar las cosas que las personas suelen olvidarse durante su estadía. El video en cuestión no pasó desapercibido teniendo en cuenta que varios objetos eran inusuales, puesto que en la caja había desde un reloj inteligente hasta una llave de auto e incluso un anillo de casamiento, lo que generó furor entre los usuarios. “Un anillo muy grande, probablemente de un hombre, no tiene nombre y está hecho de oro”, sostuvo, al respecto de este objeto en particular, que dejó en claro que aparentaba a ser de una boda.

La joven reveló que se olvidaron hasta una alianza

“Un cinturón de moda, que hace tiempo que está abandonado. De hecho ya está oxidado, pero espero que alguien venga a buscarlo”, sumó la mujer, sobre otro producto olvidado en su hotel desde hace tiempo. Asimismo, destacó que también tenía en su poder varios relojes que dejaron, que en su mayoría son de oro, lo que significa que tiene un gran valor económico.

Tal fue el éxito del video -superó las de 9 millones de visualizaciones- que la empresaria decidió ir por más y dar a conocer más objetos que fueron abandonados, uno más desconcertante que el otro. Entre los más destacados mostró una almohada, una llanta de auto y un par de zapatillas en perfecto estado. Esto generó aún más sorpresa en los usuarios, que quedaron realmente sorprendidos por los olvidos en cuestión.

Las reacciones de los usuarios al video viral

Como era de esperarse, el clip no pasó desapercibido en la red social china, por lo que además de obtener miles y miles de reproducciones, los usuarios dejaron una catarata de comentarios al respecto, por el hecho de que quedaron realmente sorprendidos por las cosas insólitas que se olvidan algunos turistas.

“Solo con este video logró terminar como tres matrimonios jajaja”, “La esposa viendo el reloj perdido del marido”, “Bastante seguro que el tipo de la alianza dijo que le robaron”, “Hagan una subasta, dividan el valor entre empleados o paguen un asado con todo lo que tienen”, bromearon algunos usuarios, siendo de las reacciones más destacadas.

Asimismo, otros trabajadores del mismo rubro se hicieron presentes para contar las cosas que se encontraron en sus respectivos trabajos. “Yo tuve un huésped que se le olvidó la dentadura, pero volvió a buscársela”, contó un usuario, mientras otro sumó: “Trabajo en un motel y ya dejaron una pistola y hasta una tobillera electrónica”.