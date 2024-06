Un reconocido humorista hizo un desagradable comentario sobre un bebé, el padre subió al escenario y le pegó

Escuchar

En las últimas horas, las redes sociales se revolucionaron por un video que causó furor absoluto y dio la vuelta al mundo. En él se ve a Alberto Pugilato, un activista y cantante español, quien golpeó al humorista Jaime Caravaca en medio de su show en vivo. Por lo que detalló el agresor, su acción se dio por un mensaje que recibió del artista por parte del standapero, en donde hizo un comentario “sexualizante” sobre su hijo de tan solo tres meses.

La situación empezó cuando el cantante publicó una foto de su bebé de pocos meses de edad, a quien le ocultó el rostro con un emoji para perseverar su identidad. “Felicidad y orgullo”, sumó en la imagen. Tras la publicación en la red social X, Caravaca le respondió: “Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay”. Seguido de un comentario subido de tono, sentenció: “Qué sabio es el tiempo, toca esperar”.

El comentario que desató la polémica (Captura X)

Claramente, el comentario no pasó desapercibido y comenzó a generar revuelo entre los usuarios, quienes coincidieron en que era un mensaje que no correspondía, teniendo en cuenta que era sobre un menor de edad. Ante ello, Caravaca fue por más y mediante su perfil expresó: “Cientos de amenazas de muerte de nazis de buena mañana. Un sábado más en Twitter”. La respuesta de Pugilato no tardó en llegar y le aseguró que le iba que tener que pedir disculpas. “Te aseguro que sí me vas a pedir perdón por esto que has dicho de mi hijo de tres meses y descubrirás que la vida real no es Twitter”, expresó, a lo que el humorista respondió: “¿Perdón a un neonazi? Creo que no, tío”.

El enfrentamiento entre Jaime Caravaca y Alberto Pugilato (Captura X)

El ida y vuelta no culminó ahí, ya que en otros comentarios que intercambiaron la tensión se podía ver que iba en aumento. En uno de los mensajes, Pugilato expresó: “De seguro te vas a reír mucho conmigo, vas a ver”. El humorista, lejos de retroceder, retrucó: “Si eres gracioso te consigo curro”.

El enfrentamiento cara a cara: “Esto te pasa por pedófilo”

Para sorpresa de muchos, la discusión que empezó en las redes sociales terminó llegando al show del comediante, ya que mientras realizaba su monólogo, Pugilato subió al escenario y le pegó una piña en el rostro, exigiéndole que repitiera el comentario que le hizo hacia su hijo. “Esto le pasa a los pedófilos. Eres una basura. Ahora dímelo en la cara”, se lo escucha decir, a los gritos.

De inmediato, se acercó el equipo de seguridad y le pidió que respetara el show de comedia. También le exigió que se retirara. Sin embargo, no se quiso ir y respondió que solo estaba defendiendo a su hijo tras los comentarios que había recibido: “Pido perdón. Solo soy un padre que defiende a su hijo. Él hizo un comentario sexualizante hacia mi hijo de tres meses”.

Cabe resaltar que Alberto Pugilato fue acusado mediante redes sociales por varias personas por sus comentarios e, incluso, en 2021, fue condenado a un año de cárcel por el Tribunal Supremo por delito de odio.

El pedido de disculpas

Luego del hecho, Caravana decidió referirse a lo ocurrido mediante su red social, en donde reconoció sus dichos desafortunados que generaron polémica. “Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas. Aparquemos la violencia, y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres”, sostuvo de manera contundente.

Jaime Caravaca publicó mensaje pidiendo disculpas por sus dichos (Captura X)

Por su parte, Alberto Pugilato le respondió y dejó en claro su punto de vista. “Acepto tus disculpas, Jaime. Defiendo la libertad de expresión de la misma manera en la que defiendo el derecho a responder. No te deseo ningún mal y espero que esto sirva para que otros comprendan que los niños son sagrados. Un saludo”, sentenció.

LA NACION