Las redes sociales se convirtieron en un vehículo para conocer historias de usuarios que buscan captar la atención. Con diversos métodos y herramientas, una persona llamada @jordanbianchi2 en TikTok viralizó un contenido que muestra cómo asustó a uno de sus familiares con escenas del popular videojuego llamado Grand Theft Auto (GTA), simulando que pasaban en la vida real.

Así fue como esta persona encendió el televisor y simuló estar viendo el noticiero para acaparar la atención de su abuela, quien se encontraba sentada en el sillón del comedor. Acto seguido, se pudo ver cómo un vehículo atropellaba a dos personas, lo que provocó la indignación y tristeza de esta señora que, con gestos elocuentes, no podía creer lo que estaba viendo.

A medida que las imágenes circulaban, los demás presentes siguieron el juego tapándose su boca y riéndose a escondidas mientras la abuela miraba perpleja esta simulación del GTA, sin caer en la cuenta que era todo producto de la ficción y no de la vida real.

Visiblemente conmocionada por estos sucesos que, de ser en la vida real, podría significar la pérdida de varias vidas por la imprudencia de un conductor, el tiktoker apeló a la sensibilidad de su abuela para generar un contenido distinto e interactivo donde, además, se mostró la brecha generacional que existe entre los adolescentes y adultos, quienes no están compenetrados en los avances constantes del mundo tecnológico.

Una vez elaborado el video y publicado en su perfil de tiktok, el creador de contenidos recibió una suma sideral de 12 millones de visualizaciones, lo que colocó su publicación como una de las más vistas de la aplicación a lo largo y ancho del mundo.

La cara de impacto de la abuela al ver las imágenes del GTA

Acto seguido, como parte del mecanismo que impera en las redes sociales, quienes ven el contenido dejan su like y un comentario para avalar o cuestionar el suceso en cuestión. “Una vez mi papá vio un juego completo de NBA 2K pensando que era real”; “Una vez fui a la casa de mi abuela y ella tenía un video animado de YouTube pensando que era una guerra real, quedé casi llorando”; “Mi mamá me vio jugar The Last of Us y pensó que era una película”; “Recuerdo jugar al FIFA con mis abuelos pensando que era un juego real”; “Necesito un programa de televisión completo de esto” y “Los juegos ahora también parecen tan reales”, fueron las menciones más destacadas de la publicación.

Creado por David Jones y los hermanos Sam y Dan House, el GTA se convirtió en una serie de videojuegos de Rockstar Games que es de la preferencia de los usuarios que buscan un alto impacto del otro lado de la pantalla. Según consigna la página oficial de este juego, el Grand Theft Auto relata “la historia de distintos criminales y aunque sean varios, por una razón se van relacionando y envolviendo en problemas a más personajes conforme va pasando el tiempo”. A su vez, el consumo está autorizado para personas de más de 17 años por su alto contenido de violencia explícita.

