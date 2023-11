escuchar

Alejandro Garnacho se convirtió en el futbolista del que más se habló en el último fin de semana. Es que el atacante del Manchester United convirtió un golazo de chilena ante el Everton, por una nueva fecha de la Premier League, y su anotación impactó a los fanáticos de su equipo, como así también al del resto de los amantes del deporte.

A raíz de este evento que, por ejemplo, tuvo el reconocimiento del exatleta jamaiquino Usain Bolt como de otros colegas de Garnacho, el delantero de 19 años protagonizó un momento inolvidable para un pequeño hincha del Manchester, quien esperó a la salida de un entrenamiento para regalarle un póster y así expresarle toda su admiración.

En un video que circuló en las redes sociales y se viralizó rápidamente, este niño llamado George, lo felicitó por el gol que convirtió y recibió un regalo inesperado por parte de Garnacho, quien sabía que era el cumpleaños de este hincha que asistió junto a su familia.

Vestido con un pantalón corto y con la remera de la selección argentina, sumado a una bufanda del Manchester, este niño quedó en shock al ver que Garnacho giró a su costado del asiento para regalarle un par de botines con su respectiva caja autografiada. Esto no fue todo, los botines no eran cualquier botín, sino los mismísimos que utilizó Garnacho en el gol de chilena que recorrió todo el mundo.

A raíz de ello, el pequeño quedó absorto por el presente del futbolista, quien le firmó tanto la caja como los botines para que George tenga un día diferente e inesperado en consecuencia de este gran acto por parte de Garnacho, quien se mostró feliz por participar en esta iniciativa.

En el final del video, entre lágrimas, George celebró con su mamá por este hecho y le dejó unas gratificantes palabras para el deportista que contribuyó en un día que será inolvidable para el niño: “Gracias, Garnacho. Te amo. Sos el mejor del mundo”, manifestó.

Gary Lineker celebró el gesto de Alejandro Garnacho

Tras la viralización, Gary Lineker, uno de los jugadores más trascendentes en la historia del fútbol inglés, celebró este gesto del jugador y lo calificó con la frase “Beautiful”, que, traducido al castellano, significa “hermoso” para darle un cierre a una semana de gran popularidad para el jugador de 19 años.

La declaración de Garnacho tras convertir un gol importante en su carrera

Una vez finalizado el encuentro entre el Everton y el Manchester United, el delantero Alejandro Garnacho, una de las figuras del encuentro por su cuota goleadora y su incidencia en el partido, habló con el medio Sky y aseguró que no se percató de la trascendencia que tomó su anotación.

“No me lo puedo creer, la verdad. No he visto cómo marcaba, solo he escuchado al público y he dicho: ‘¡Dios mío! Es uno de los mejores goles que he marcado nunca. Todavía estamos en noviembre, pero probablemente sea uno de los goles de la temporada”, explicó el atacante, asombrado.

Por otra parte, Erik ten Hag, entrenador del Manchester, puso paños fríos ante la comparación de la prensa con Cristiano Ronaldo: “No comparen, no creo que sea correcto. Todos tienen su propia identidad. Para que Garnacho vaya por ese camino, tiene mucho por venir, tiene que trabajar muy duro y hacerlo sobre una base consistente. Hasta ahora, no lo ha hecho, pero definitivamente tiene un gran potencial para hacerlo”, remarcó el neerlandés, que empezó a darle rodaje en el último tiempo a una de las promesas de la cantera de los Diablos Rojos.