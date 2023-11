escuchar

En los últimos años, las redes sociales se convirtieron en un medio de comunicación para sus miles de usuarios. A través de ellas muestran sus realidades, rutinas o algunas curiosidades. Existen, también, tiktokers que viajan a otro país para mostrar los “choques culturales” en otras latitudes. Uno de ellos es el español Nacho Barrueco, quien vive hace un año y medio en Dublín, Irlanda, y muestra a sus seguidores cómo hacer para ir a estudiar o trabajar en aquella ciudad; sin embargo, de vez en cuando se lleva alguna sorpresa, como el día que quiso ir a tomar un café y se sorprendió con una insólita respuesta.

Nacho Barrueco utiliza las redes sociales para mostrar las costumbres que le sorprendieron en su estadía en Dublín, como por ejemplo, que a los niños no se les acostumbra a bañarlos una vez cada diez días. “Es que los españoles somos demasiado limpios porque hace mucho calor y somos unos exagerados con las duchas. Es una curiosidad que me he enterado hoy y me he quedado flipando”, indicó.

Sin embargo, el video que más se viralizó fue cuando intentó merendar en un centro comercial. En el mismo, se puede ver al tiktoker caminando por el shopping irlandés con muchas tiendas cerradas de fondo. “Después de un año y medio viviendo en Irlanda, todavía no me he acostumbrado y dudo que me vaya a acostumbrar algún día. Hoy domingo, como buen español, me he levantado tarde, después, sobre las 15.30, me he tomado mi pollito asado. Posteriormente, me quiero ir a tomar un café al centro comercial”, introdujo.

Pero nadie imaginó lo que le ocurrió. “¿Te puedes creer que me dan el café y me dicen, ‘we are going to close (vamos a cerrar)’ ¡A las seis menos cuarto! (de la tarde)”, manifestó indignado y añadió: “¿Cómo que we are going to close? Si me acabo de levantar. Si estaba durmiendo la siesta y ahora empieza mi día, después de comer mi pollo asado. Cierran todo prontísimo”.

Luego continuó: “A las 6 ya está todo cerrado, ¡ciérrame a las ocho, por lo menos, no te estoy diciendo que me cierres como en España, pero ciérrame a las ocho! Es que aquí a partir de las 18 para la gente ya es de noche, no hay nada que hacer, se van a sus casas a cenar y a prepararse para el día siguiente”.

Según su percepción por las tardes irlandesas, sobre todo en invierno, no hay mucha vida social en las calles, ya que se trata de una sociedad diurna. “Sé que no me voy a adaptar a eso, voy a seguir con la esencia española. ¡Qué barbaridad!”, concluyó.

El video en TikTok llegó a más de 65.000 reproducciones y supera los 3.000 likes. En la caja de comentarios, hubo todo tipo de opiniones al respecto. “Es lo que decimos los latinos aquí en España cuando no encuentras un restaurante para almorzar a las cinco″, “Te entiendo, pero los horarios españoles son demenciales”, “¿Y qué hacen tan pronto encerrados en casa?”, “Pero en España nada abre un domingo”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de TikTok que se toparon con este video.

LA NACION