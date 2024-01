escuchar

Pese a que aún siguen teniendo un origen desconocido y es muy poco probable ver uno, los ovnis -o al menos, algo similar- suelen romper la monotonía y ser noticia en más de una ocasión. Creer o reventar, eso le ocurrió a una azafata llamada Denisa Tanase, que capturó imágenes desde el avión en el que viajaba.

La mujer de 36 años estaba trabajando en el vuelo de Wizz Air, que iba desde Luton (Inglaterra) hasta Polonia, cuando se sorprendió por un destello color rosa que se veía desde la ventana y el cual no dudó en filmar.

Denisa Tanase, la azafata de 36 años que capturó el ovni (Foto: Denisa Tanasa)

El medio inglés Mail Online recabó las declaraciones de la azafata, quien contó cómo fue aquella secuencia. “No podía ver nada con mis propios ojos, pero cuando vi el video 20 minutos más tarde, noté algo y hablé con el piloto para preguntarle si sabían sobre esto”, contó.

Tomó un video, pero solo notó detalles interesantes hasta cuando revisó las imágenes (Foto: Denisa Tanase)

Y añadió: “Todo el mundo estaba confundido. No habían visto nada durante el vuelo y no había habido turbulencias. Era una forma extraña, como un círculo de color rosa brillante. Al principio pensamos que tal vez era un reflejo de nuestro uniforme rosa, pero en el video se puede ver el movimiento y que está volando”.

Pese a que le generó cierta inquietud no poder saber más de ello, Denisa siempre se preguntó si podría existir vida extraterrestre, algo de lo que hoy está segura que así es. “Me alegré de poder grabar algo y pensé: ¿cómo es posible? He visto cosas antes en Internet y pensé: ‘Mmm, esto podría ser Photoshop’. Pero yo mismo lo tenía en video. Ahora definitivamente creo más que antes”, aseguró.

La imagen que Denisa capturó (Foto: Denisa Tanase)

En ese sentido, la mujer comentó cuál fue la reacción de su familia cuando les contó lo que había visto: “Mi familia y amigos piensan que definitivamente se trata de extraterrestres. Mi marido dijo: ‘Tú eres mi esposa, te creo’”.

Cabe destacar que, tal como indicó el medio británico, Tanase viajó por todo Europa con la compañía Wizz Air y nunca había visto un OVNI. Pese a esto, sigue haciendo su trabajo con normalidad.

Otro susto en pleno vuelo

Hace dos semanas, ocurrió un hecho similar cuando un pasajero vivió una inusual experiencia mientras volaba desde Vietnam hacia Australia. Compartió aquel momento a través de TikTok y obtuvo millones de reproducciones en cuestión de horas.

“Alguien que me ayude por favor”, escribió en el pie del posteo en el que se vio la aeronave en movimiento y una especie de “papel picado” que caía desde el cielo. “¿Alguien puede decirme qué es eso? Vuelo desde Ho Chi Minh, Vietnam, a Melbourne, Australia”, agregó.

Al ver el extraño suceso, los usuarios de la red social no tardaron en dar su opinión. “Sembradíos iluminados por luces led para simular luz del sol”; “Parece una alfombra con papelitos de colores tirados”; “Alguien tiró post it de colores”; “Es el piso después de un concierto”; “¡Siempre me pregunté qué eran cuando visité Vietnam por primera vez!”, escribieron algunos.

Mientras que parte de ellos bromearon, otros coincidieron que quizás se trataba de una vista de las “granjas de fruta del dragón”, ya que aquella fruta se cultiva en Vietnam y las plantaciones utilizan luces LED durante toda la noche para extender la temporada de crecimiento de las plantas.

