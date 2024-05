Oriana Sabatini asistió con Paulo Dybala a Cannes y deslumbró con su espectacular look estilo sirena

Escuchar

Faltan dos meses para que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conviertan en marido y mujer. Tras la romántica propuesta en la Fontana di Trevi, en Roma, Italia, la pareja última detalles para la gran boda de 300 personas que tendrá lugar en Buenos Aires. Pero entre preparativos, partidos y compromisos laborales, los enamorados tuvieron tiempo para volar a Francia y desfilar por la alfombra roja del Festival de Cannes. El campeón del mundo lució impecable con traje y camisa y la influencer se robó todas las miradas con un espectacular vestido sirena.

Sin duda alguna, Dybala y Sabatini se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y del deporte. Comenzaron a salir en 2018 y ella armó las valijas y se instaló con él en Italia. Finalmente, en octubre del año pasado, el futbolista se puso de rodillas en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo y le entregó un anillo a su mujer. La noticia revolucionó las redes sociales y los fanáticos celebraron el gran paso de la pareja.

La cantante lució un vestido sirena de Sophie Couture (Foto: Instagram @orianasabatini)

El campeón del mundo y la cantante desfilaron por la alfombra roja del Festival de Cannes (Foto: Instagram @orianasabatini)

Ahora, a dos meses de la boda que será el 20 de julio en un campo de Buenos Aires, la pareja tuvo una “actividad extra” en la agenda, lejos de la música y el fútbol y cerca del cine. Sabatini y Dybala volaron de Roma a Francia para participar del Festival de Cannes 2024 y se lucieron con sus mejores vestimentas. El campeón del mundo, se lució con un elegante traje negro con recortes a cuadros y una camisa blanca abotonada hasta arriba.

La pareja brilló en el Festival de Cannes (Foto: Instagram @orianasabatini)

Juntos y enamorados, así fue el paso de Sabatini y Dybala por Cannes (Foto: Instagram @orianasabatini)

La cantante, por su parte, llevó un look digno de alfombra roja. Lució un vestido verde escote recto, al mejor estilo sirena. La parte superior estuvo completamente bordada con lentejuelas rectangulares en tono esmeralda, mientras que la inferior, además de dichos brillos, contaba con delicadas piedras que formaban las escamas características de la sirena. Se trató de un diseño de la firma Sophie Couture, a cargo de Gunel Babayeva.

En cuanto a los accesorios, Sabatini llevó lujosos brillantes: unos pendientes, un brazalete y como toque final su anillo de compromiso. En cuanto al peinado, eligió un “clean look”: el cabello peinado con gel y recogido en un rodete alto con un mechón en la frente. Para el maquillaje, optó por acentuar la mirada con un profundo delineado y mucha máscara de pestañas.

La influencer mostró el detrás de escena de la gala (Foto: Instagram @orianasabatini)

“Voy a spamear porque uno no pasa por Cannes todos los días”, expresó la influencer en un posteo que hizo en sus redes sociales. Y lo cierto es que no solo subió las fotos de su paso por la alfombra roja del festival, sino también de cómo se prepararon para la gala. La pareja se alistó en su hotel y la modelo aprovechó para hacer algunas fotos antes de vestirse. Además, una vez ya listos, hicieron una mini sesión de fotos en la habitación e incluso, antes de salir, Oriana no dudó en tomarse la tradicional foto frente al espejo del baño.

La cantante se lució con un espectacular vestido de lentejuelas y piedras (Foto: Instagram @orianasabatini)

La influencer mostró cómo se preparó para la noche de alfombra roja (Foto: Instagram @orianasabatini)

El paso de la aclamada pareja por Cannes no pasó inadvertido. Jimena Barón, Zaira Nara, Julieta Nair Calvo y hasta su propia madre, Catherine Fulop no dudaron en halagarla y elogiar su look. Lo mismo hicieron sus íntimas amigas de la selección argentina: Camila Galante y Jorgelina Cardoso. Además, sus fans le llenaron de comentarios positivos la publicación. “Sos una sirena”; “Genios, los dos impecables”; “La más diosa”, fueron algunos de los más destacados.

