Una empresa asegura que logró hacer nacer pollitos de huevos artificiales y abre la puerta a revivir especies extintas

La compañía de biotecnología Colossal Biosciences informó el 19 de mayo de 2026 que logró incubar y hacer nacer pollos vivos a partir de huevos artificiales desarrollados en laboratorio.

El experimento, presentado como un avance para futuros proyectos de desextinción, abrió un nuevo debate científico y ético sobre los límites de la manipulación biológica.

Según informó DW, el sistema desarrollado por la empresa estadounidense utiliza una estructura de celosía impresa en 3D que reemplaza parcialmente la función de la cáscara natural del huevo.

Nacieron 26 polluelos con edades que van desde pocos días hasta varios meses

En total, nacieron 26 polluelos con edades que van desde pocos días hasta varios meses.

Colossal Biosciences es conocida por sus proyectos de ingeniería genética orientados a recrear características de especies extintas. La firma ya había presentado experimentos con ratones de pelaje similar al del mamut lanudo y cachorros inspirados en el lobo terrible.

El objetivo: avanzar hacia la desextinción del moa

El director ejecutivo de la compañía, Ben Lamm, explicó que la tecnología podría utilizarse en el futuro para desarrollar aves modificadas genéticamente con rasgos del moa gigante de la Isla Sur de Nueva Zelanda, una especie extinguida hace aproximadamente seis siglos.

De acuerdo con Lamm, el tamaño de los huevos del moa —hasta 80 veces mayores que los de una gallina— hace inviable que aves modernas puedan incubarlos de manera natural.

Por ello, la empresa considera necesario desarrollar sistemas artificiales capaces de sostener embriones de gran tamaño.

“Queríamos construir algo que la naturaleza desarrollo con bastante éxito y hacerlo mejor, más escalable y aún más eficiente”, afirmó Lamm, según declaraciones recogidas por medios internacionales.

Cómo funciona el sistema artificial

Para el proceso de incubación, los científicos transfirieron huevos fertilizados al interior del sistema artificial y posteriormente los colocaron en incubadoras controladas. Además, añadieron calcio para sustituir los nutrientes que normalmente aporta la cáscara natural.

El desarrollo embrionario fue monitoreado mediante imágenes en tiempo real, mientras una membrana diseñada por la empresa regulaba el intercambio de oxígeno, replicando parte de las funciones biológicas de un huevo convencional.

La empresa considera necesario desarrollar sistemas artificiales capaces de sostener embriones de gran tamaño. Polawat Klinkulabhirun - Shutterstock

Sin embargo, algunos investigadores señalaron que el sistema aún depende de componentes biológicos originales del huevo. El biólogo evolutivo Vincent Lynch, de la Universidad de Búfalo, sostuvo que el método no puede considerarse un huevo artificial completo.

“Eso no es un huevo artificial, porque has introducido todas las demás partes que hacen que sea un huevo. Es una cáscara artificial”, declaró Lynch.

Debate científico y ético

El anuncio generó reacciones divididas entre especialistas en biología y bioética. Algunos investigadores consideran que el experimento representa un avance relevante en biotecnología reproductiva, mientras otros cuestionan las implicaciones de utilizar estas técnicas para proyectos de desextinción.

El bioeticista Arthur Caplan, de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, planteó dudas sobre el futuro de posibles especies recreadas artificialmente y el entorno en el que podrían sobrevivir.

“El gran desafío es: ¿en qué entorno va a vivir este animal?”, afirmó Caplan.

Por su parte, Nicola Hemmings, investigadora de biología reproductiva de aves en la Universidad de Sheffield, señaló que tecnologías similares fueron utilizadas durante décadas con fines de investigación embrionaria, aunque reconoció que el proyecto de Colossal introduce nuevas capacidades técnicas.

“Mi interés personal se inclina más por preservar lo que tenemos que por intentar recuperar lo que ya se perdió”, indicó Hemmings.

Especialistas consultados por medios internacionales coincidieron en que aún faltan varias etapas antes de intentar recrear especies extintas como el moa.

Entre los desafíos pendientes figuran la comparación de ADN antiguo con genomas de aves actuales y el desarrollo de estructuras capaces de albergar embriones de mayor tamaño.