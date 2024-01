escuchar

La primera vez que vemos a alguien que podría ser un aspirante a posible pareja, hay cuestiones que no podemos dejar pasar por alto. La religión, las creencias y la orientación política son aspectos que los argentinos consideramos mucho a la hora de formar vínculos, relaciones o amistades.

Por eso, una experta en relaciones de TikTok reveló cuáles son las cosas a las que tenemos que prestar debida atención a la hora de conocer a alguien en el ámbito romántico, ya que esto nos podría anticipar cómo será la relación a futuro. Siempre es bueno hacerle caso a nuestras sensaciones y seguir nuestra intuición en caso de percibir alertas en la otra persona.

Seguir los consejos de la experta dependerá de los sentimientos de cada uno y en cómo pueda afectar nuestro ánimo. En su cuenta de TikTok, @magnetizeyourman, la especialista revela diferentes formas de percibir y atraer al otro género.

Anita cuenta que hay varias cuestiones que son claves a la hora de conocer a una persona del sexo masculino. “La primera bandera roja en un hombre, que no debés ignorar a la hora de conocerlo, es si él es demasiado amable, en exceso”, comienza diciendo la mujer y continúa: “Si él es demasiado bueno, puede que pienses que estás con una persona que va a cuidar de vos, pero esto solamente se volverá en tu contra”.

“Él no solo te va a dar su amor y atención porque te quiere, te la va a dar porque quiere tu aprobación. Se va a volver una relación dependiente que no vas a poder mantener en el largo plazo, porque solo va a explotar. En el momento de colapso y pelea, ambos van a querer que el otro solucione los problemas y van a enojarse porque el otro no va a estar para ustedes”, asegura la especialista.

Según lo que plantea la tiktoker, y basada en la experiencia de una de sus pacientes, a largo plazo y previo al matrimonio, una relación con alguien que forzosamente es bueno generará problemas. Esto se debe a que podrías comenzar a pensar que el hombre con el que estás no tiene apreciaciones o preferencias personales y vive para lo que vos necesitás, lo cual se vuelve en un punto abrumador.

Otra señal que la especialista recomienda evitar es el sarcasmo. Esta forma de hacer bromas muchas veces puede, de una manera irónica, herir los sentimientos de las personas. Por eso, un abuso en la utilización del sarcasmo puede ser un indicador de que la persona realmente quiere burlarse de vos.

Una experta en citas revela las alertas que se presentan y no todos quieren ver FreePik

“Me ha pasado en la relación que tuve antes de mi esposo. Salía con un hombre que era emocionalmente impenetrable. Alguien que constantemente hace chistes sobre sí mismo y sobre los demás no se permite sentir”, cuenta la creadora. “Una persona que es constantemente sarcástica está dañada y dolida por sus vivencias del pasado y trata de que la otra persona se sienta igual de mal”, asegura.

Otra alerta que la creadora comparte es la indiferencia. Asegura que no hay nada peor que comunicarle al otro lo que uno siente y no tener respuesta de su parte. Genera incertidumbre, dolor y hace difícil la continuidad del vínculo debido a la falta de comunicación.

