Una familia encontró una cámara escondida en el baño de la casa que alquilan desde hace cuatro años

Escuchar

Una familia de Praia Grande, en la costa de San Pablo, Brasil, vivió una experiencia perturbadora después de haber encontrado una cámara oculta en el baño de su departamento alquilado.

Angélica Bitu do Carmo, quien vive en el lugar junto a su esposo y su hijo, le contó al medio g1 que ya no se siente segura ni tranquila en la propiedad, y que tienen intenciones de mudarse pronto.

Una cámara oculta en el baño

La cámara fue descubierta por el esposo de Angélica mientras cambiaba una lamparita en el techo del baño. Tras el hallazgo, la pareja inspeccionó todo el apartamento en busca de otros dispositivos, pero no encontraron nada más. Sin embargo, la intranquilidad persiste.

“Ya no me siento cómoda. Sé que suena tonto, pero tengo la sensación de que me están observando, aunque sé que no hay nada más allí”, explicó Angélica. Además, la familia desconoce si alguna imagen fue grabada, lo que aumenta su ansiedad. “Tengo mucho sentimiento de asco, asco por imaginar lo que un enfermo podría estar haciéndole a nuestra imagen”, lamentó.

¿Por qué no se mudan?

Aunque desean dejar el apartamento, las dificultades económicas los detuvieron. Angélica comentó que buscaron otros lugares, pero los altos costos de alquiler y los depósitos complican la situación. “Aunque tenemos muchas ganas, no podemos darnos el lujo de salir con la fianza [garantía de cumplimiento del contrato de alquiler] para alquilar otro lugar siendo tan alta”, explicó. Aun así, están haciendo planes para ahorrar lo necesario y poder abandonar la vivienda, aunque el temor sigue presente.

El misterio detrás de la cámara

Vinicius Vaz, experto en seguridad, explicó que el tipo de cámara encontrado permite transmisiones en directo si hay conexión a Internet o almacenar imágenes en una tarjeta de memoria. También señaló que este tipo de cámaras no tiene capacidad de movimiento “PTZ” (Pan, Tilt, Zoom), lo que significa que las imágenes solo se capturan en una dirección fija.

Angélica describió que la cámara estaba conectada a un enchufe en el techo del baño y tenía luces encendidas. Tras descubrir el dispositivo, la familia se comunicó con la dueña del apartamento, quien quedó sorprendida y les ofreció ayuda. Angélica, sin embargo, no cree que la propietaria esté involucrada: “Cuando compró este apartamento, ni siquiera se quedó allí adecuadamente y ya lo puso en alquiler. Tanto es así que soy el primer inquilino permanente”.

¿Qué hago si me pasa algo similar?

Kevin de Sousa, especialista en derechos de la personalidad, enumeró las acciones que deben tomarse en caso de encontrar una cámara oculta en un lugar privado:

Documentar la situación: Tomar fotos y videos detallados de la cámara y su ubicación exacta. “Esto será fundamental para que puedan tomar cualquier medida posterior”, explicó Sousa.

Tomar fotos y videos detallados de la cámara y su ubicación exacta. “Esto será fundamental para que puedan tomar cualquier medida posterior”, explicó Sousa. Notificar al propietario o administrador: Si estás en un hotel, comunícate con el gerente; si es un alquiler de plataformas como Airbnb, contacta con el anfitrión; y si es un alquiler regular, habla con el dueño de la propiedad. Sousa recomienda que la notificación se haga por escrito, ya sea por correo electrónico o mensajería para dejar constancia formal.

Si estás en un hotel, comunícate con el gerente; si es un alquiler de plataformas como Airbnb, contacta con el anfitrión; y si es un alquiler regular, habla con el dueño de la propiedad. Sousa recomienda que la notificación se haga por escrito, ya sea por correo electrónico o mensajería para dejar constancia formal. Denunciar el hecho a las autoridades: Acudir a la comisaría para presentar una denuncia. “Este es un hecho criminal. Estamos hablando de una violación del derecho constitucional a la privacidad”, subrayó Sousa.

En el caso de la familia de Angélica, la situación es aún más grave, ya que la cámara fue encontrada en el baño, lo que también podría constituir un delito contra la dignidad sexual.

El caso, viral en las redes: “Me asusté”

El departamento, ubicado en la Avenida General Marcondes Salgado en el barrio de Aviação, Brasil, ha sido el centro de atención en redes sociales. Angélica compartió su experiencia en TikTok, y el video ya ha superado las 327 mil visitas. Según ella, el dispositivo estaba conectado a un enchufe y tenía “luces encendidas”, lo que generó más angustia en la familia.

“Me asusté porque no sabía si las imágenes irían a algún lado y si había alguien mirándonos”, expresó Angélica, quien también contó que había cambiado a su bebé bajo esa lámpara en varias ocasiones. “Fue muy impactante y muy triste”.

A pesar de todo, la familia aún busca respuestas sobre quién instaló el dispositivo y espera que las autoridades actúen para esclarecer lo sucedido y restaurar su tranquilidad.

EL TIEMPO (GDA)