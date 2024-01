escuchar

La española Lluna Clara Clark se convirtió en los últimos meses en una de las creadoras de contenido con mayor influencia en redes sociales. Sus directos en la plataforma de Twitch y su participación como presidenta en la Kings Legue, la popularizaron como una de las personalidades de moda en internet.

La joven valenciana también está ganando relevancia en TikTok, donde ya cuenta con casi medio millón de seguidores. En uno de sus últimos videos, relató la historia de cómo descubrió la infidelidad de su exnovio.

Descubrió la infidelidad de su novio gracias a un reflejo de una imagen (Foto: Instagram @llunaclark)

Mientras se maquillaba, Lluna comenzó narrando que ya veía señales claras de que su pareja la engañaba. A pesar de esos indicios, impulsada por el amor, decidió continuar con la relación hasta que la realidad estalló frente a ella.

“Descubrí que me era infiel por un espejo. Fui muy tonta, me pasó por tonta y no por otra cosa porque hubo señales, lo que pasa es que yo no me daba cuenta”, destacó.

Cada vez que expresaba sus inquietudes sobre las sospechas, él le aseguraba que eran meras suposiciones sin fundamentos. A pesar de eso, ella estaba firmemente convencida. “Llevaba mucho tiempo de sospechas, pero no tenía las pruebas suficientes”, aseguró.

La influencer narra que durante una cena, su novio mostraba una actitud muy protectora con su teléfono, impidiéndole ver la pantalla en todo momento. Cuenta que el error de su pareja fue sentarse junto a una ventana reflectante.

El video tuvo más de 1 millón de reproducciones l y superó los 70 mil likes (Foto: Instagram @llunaclark)

En un intento de crear contenido para Instagram, capturó una foto de su novio junto a la paella que estaban a punto de disfrutar. Lo que comenzó como una escena romántica se transformó radicalmente cuando notó que la pantalla del móvil de su pareja se reflejaba en la ventana detrás de él.

Al hacer zoom en la imagen, Lluna descubrió que su novio estaba recibiendo imágenes de otra chica en ropa interior. A pesar de lo surrealista de la situación, él actuaba con total naturalidad, detalló la influencer.

“Y bueno, ¿cómo terminó la historia? Volví con él. Resulta que él no sabía que nosotros teníamos una relación tan seria porque no habíamos dicho ‘vamos a ser novios’, pero ya llevábamos 6 meses. ¿6 meses y no sabes que es una relación? No sé qué necesitas para que lo sea”, destacó. Sin embargo, la historia no concluyó en ese punto, según mencionó, esa no fue la única ocasión de infidelidad.

A pesar de la tristeza que experimentó, la joven española optó por adoptar una perspectiva positiva y, por lo tanto, decidió compartir la situación con sus seguidores. “Voy a aprovechar mi historia para que otras personas no repitan mi error, y si me sirve para crear contenido, pues mira, me pusiste los cuernos pero de algo me vas a servir”, dijo.

El video logró alcanzar 1 millón de reproducciones en menos de 24 horas y recibió más de 62 mil me gusta. En la sección de comentarios, los internautas expresaron sus reacciones.

“La gente no tiene valores hoy en día, por eso en el tema romántico voy a seguir soltero toda mi vida. Ánimo a toda la gente que tengáis valores”, “Igual capaz la otra eras tú y él tiene una familia con 4 hijos”, “Al final del día la vida es un aprendizaje, cada relación es una enseñanza nueva. Pero lo más importante es valorarte a ti misma como persona” y “¿Al menos estaba buena la paella?”, fueron los más destacados.

LA NACION