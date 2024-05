Le propuso casamiento a su novia en un museo y le pidió a los artistas que colaboraran con sus cuadros

Escuchar

No hay dudas de que el amor hace cosas extraordinarias y, entre estas, hay algunas que jamás se nos cruzarían por la cabeza; eso mismo le ocurrió a Andrea Zúñiga. Es que la joven se vio sorprendida por una inesperada propuesta de casamiento por parte de su novio, quien decidió llevarla a un museo y que los mismos cuadros hablaran por sí solos.

Fue ella misma quien a través de su cuenta de TikTok, @andreazunv, relató cómo fue que le llegó la pregunta que cambiaría su vida para siempre por parte de su novio, Rafael Garza, a quien conoce desde hace 14 años, pero con quien mantiene una relación sólida desde hace ocho. “La historia de mi propuesta de matrimonio”, escribió sobre la primera imagen en la que se la ve sosteniendo su rostro mientras se le caen las lágrimas.

La inusual propuesta de casamiento que causó furor en TikTok (Foto: captura TikTok/@andreazunv)

“Era un sábado normal de ir al museo, como vamos muy seguido no se me hizo raro... solo que esta vez teníamos un recorrido guiado”, comenzó relatando Andrea, con una foto en la que se los ve de espaldas apreciando algunos de los cuadros expuestos.

Y siguió: “Yo me la estaba pasando increíble y nunca me di cuenta de que nos estaban tomando fotos”. Acto seguido, publicó tres obras del museo. “Los tres cuadros del abecedario que me estaban esperando afuera y que Rafa me diseñó junto a artistas”, aclaró.

Luego, se vio un cuadro con uno de los poemas favoritos de ambos y siguió otro abecedario con las iniciales de ella. “El cuadro del abecedario que nos ilustró un amigo, mis iniciales son AZ y en cartas Rafa siempre las empieza con: ‘para el abecedario’”, sostuvo. Por eso mismo, estos cuadros tenían para ellos un significado muy especial.

“Yo en shock y sin poder dejar de llorar, leyendo la ficha una y otra vez. Me caso con mi mejor amigo, la persona más detallista y que además me conoce en este mundo”, aseguró luego de aquel recorrido inesperado. Allí, mostró el momento en el que el museo les sirvió dos copas con champagne para poder brindar por aquel acontecimiento tan especial.

“¿Cómo se supera esto?”; “Viva el amor”; “Qué afortunada es la gente que se encuentra con gente tan bonita y detallista”; “No me haga esto que no he parado de llorar”; “Quiero llorar”; “Sin mentir, esta es de las propuestas más lindas que he visto. Qué bonito que fue tan detallista” y “A esto me refiero cuando digo que sea especial”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Otra creativa propuesta que se volvió viral

En un clip que compartió ceciarmy en X, se puede ver una de las propuestas de casamiento más que creativas. “Este chico le dijo a su novia que le grabara un tutorial de cómo esconder una cerveza en la nieve y acabó de la forma más inesperada”, escribió en la publicación, que obtuvo más de un millón de reproducciones.

En el video se puede ver como el joven hace una introducción de cómo mantener fría una cerveza. “Familia, como cada año, mi consejo de la nieve: cómo esconder una cerveza. En esta ocasión, cerveza georgiana. Yo me he buscado esta piedra que me va a indicar dónde he guardado la cerveza, pero no es una cerveza cualquiera, ahora les voy a enseñar”, explica.

Luego de hacer un agujero en la nieve y ocultar la bebida, el hombre continuó con su “tutorial”: “Ahora, hay que acordarse muy bien de dónde está y para acordarnos bien de dónde la he metido, me he traído una cosa para marcarlo, que seguro que no se nos olvida”. El joven busca algo en su abrigo y, cuando parece que va a sacar un marcador, saca el anillo de compromiso y le pregunta: “¿Te quieres casar conmigo?”.

