Vio cuánto le habían cobrado el hielo en el restaurante y todavía no lo puede creer

Un turista español, llamado Antonio Barbeito, compartió su descontento en X el pasado 4 de agosto y logró, así, miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Según él, un restaurante –que no quiso identificar– le habría cobrado 3 euros por cada vaso de hielo servido. Como eran dos vasos, el cargo equivalía a 6 euros.

Oriundo de Madrid, el turista se encontraba de viaje en Menorca, región cercana a Ibiza, y visitó un restaurante. En X dijo que “le encanta el turismo local” y que tenía la intención de apoyar a una comunidad en España.

Adoro el turismo nacional y casi nunca salgo de España para apoyar a una comunidad tan importante como es la hostelera pero en una cuenta de 250 euros que te cobren 3 por hielo extra me parece extremadamente fuera de lugar. #menorca #hosteleria pic.twitter.com/EHDBSKgAPF — antonio barbeito (@barbeitovila) August 4, 2024

En el posteo se puede ver que disfrutó de un plato del pescado con bogavante, tartar de gambas, calamares fritos y mejillones, además de helados, algunas gaseosas y cafés. La factura muestra el cargo por vasos de hielo. El total ascendió a 252 euros.

Barbeito dice que disfrutó la comida y que no cuestionaba el costo de la cena, sino el cobro por el vaso de hielo, que le pareció “poco razonable”.

El autor de la publicación también dijo que no identificaría el restaurante y que no hablaría más sobre el asunto porque no quería exponer el establecimiento, pero esperaba que un empleado reconociera el cargo y llevara adelante la retroalimentación. .

O Globo/GDA