En una heladería de Colegiales, pasea de mesa en mesa con la correa en la boca para reclamar lo que le corresponde: “Es su especialidad”

Lo habían abandonado junto a sus hermanos un día de lluvia en una caja de cartón. Allí estaban los pequeños cachorros cuando una rescatista de la localidad de Ramos Mejía los vio. Eran cinco y, más allá de algunas pulgas, garrapatas y un poco de peso que necesitaban ganar, pudo comprobar que su estado de salud era aceptable.

Cuando estuvieron listos para ser adoptados, la mujer les puso cintitas de colores para identificarlos y les tomó una fotografía que subió a las redes para difundir. “Pedrito llegó a mi vida a través de un posteo de una una rescatista en Ramos Mejía. Me contacté con la mujer para ir a buscar a uno de esos cachorros. En ese momento yo vivía con mi mamá y ya tenía perros así que se lo llevé a mi papá para que le hiciera compañía a su perra. Pedrito tenía 40 días de vida aproximadamente”, recuerda Rocío Schiavoni.

Pedrito (con cinta amarilla) y sus hermanos. Los abandonaron en una caja de cartón.

Pasó el tiempo y, cuando la joven decidió mudarse sola, sintió que era un buen momento para comenzar su vida junto al cachorro que había adoptado. “Lo elegí entre todos los cachorros porque era el único que se había quedado escondido en la cajita mientras los demás se me tiraban encima y eso me dio mucha ternura. Desde entonces somos inseparables”.

Pedrito descansa luego de su jornada laboral.

“Me llevó mucho tiempo que confiara”

Los primeros años de convivencia no fueron fáciles. Pedrito no solo rompía todo lo que encontraba a su alrededor -controles de dispositivos electrónicos, ropa, libros- sino que era muy miedoso y se escondía de la gente cuando lo querían acariciar. “Me llevó mucho tiempo, paciencia y amor que confiara y se dejara acariciar por alguien que no fuera yo”.

Pedrito con los empleados de la heladería. @magalidoradofotografia

Hacia 2021, con un nuevo proyecto bajo el brazo, Rocío se mudó al barrio de Colegiales. En ese nuevo espacio no contaba con patio o un lugar donde Pedrito pudiera jugar. Corría marzo de 2021 y Rocío no tuvo mejor idea que llevar a Pedrito a Nausicaä, la heladería que acababa de inaugurar en la esquina de Gral. Ramón Freire al 1100.

. @magalidoradofotografia

“En el barrio es conocido por su especialidad”

Desde entonces, los días de esta familia multiespecie cambiaron para siempre. Hoy Pedrito es una parte fundamental del día a día del local que ofrece pastelería, opciones saladas, alfajores, tortas, café y, por supuesto, helados, la especialidad de la casa. El staff lo considera parte del equipo y, gracias a su buena conducta, Pedrito se convirtió en referente para los amigos de cuatro patas que quieren acompañar a sus humanos a tomar un café o degustar un helado.

“Suele quedarse en un rinconcito del local durmiendo, también les pide jamón a los chicos que trabajan en la cocina ya que huele el jamón cuando están sacando un tostado. Pero sin duda alguna, en el barrio es conocido por su especialidad -que aprendió solito-: agarrar su propia correa e ir de mesa en mesa pidiendo mimitos a los clientes”.

Con su humana Rocío. "Es un gran compañero".

“Llegó para enseñarme lo que es el amor incondicional”

Cuando no está “trabajando”, Pedrito disfruta de sus días junto a Rocío. Duermen todas las noches juntos, se despiertan temprano, desayunan y viajan en auto hasta el local. Si Rocío tiene que hacer algún trámite fuera de la heladería, Pedrito queda bajo el cuidado de los chicos que trabajan con ella. “Todos lo aman, lo sacan a pasear y cuando no lo llevo me lo reclaman”.

Una vez que termina la jornada, regresan a la casa. “Es el perro más amoroso y compañerito que existe, realmente me siento muy afortunada de que me haya elegido para su vida. Pedrito llegó para enseñarme lo que es el amor incondicional. Es un gran compañero”.

