Encontraron su propia foto familiar en un Airbnb que alquilaron y al conocer el insólito motivo no lo podían creer

Lo que debían ser unas vacaciones tranquilas en San Diego terminó convirtiéndose en una historia viral en redes sociales. Al ingresar al alojamiento que habían alquilado por Airbnb, una familia descubrió que una de las fotografías colgadas en la pared los mostraba a ellos mismos diez años atrás, un hallazgo que al principio les pareció muy extraño.

Todo ocurrió cuando las hermanas Aubrey y Libby Birrell llegaron junto a sus familiares a un departamento en San Diego, California. Mientras recorrían la vivienda, una imagen colgada en un cuadro en la pared llamó inmediatamente su atención. En ella aparecía una familia que disfrutaba de un día de playa, pero lo que los dejó intranquilos fue que todos eran idénticos a ellos.

La sorpresa fue tan grande que cada uno de los huéspedes comenzó a acercarse para observar la fotografía con detenimiento. Cuanto más la miraban, más convencidos estaban de que no se trataba de una simple coincidencia. Fue por esto que Aubrey decidió comenzar a grabar lo sucedido y compartirlo en TikTok.

Aubrey Birrell señaló en la imagen de la propiedad donde se encontraban ella y su padre (Foto: Captura de pantalla de TikTok @aubsbirrell)

En el video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, se escucha a su padre comentar que una de las personas de la imagen se parecía mucho a él. A lo que las hijas le responden: “¡Sos vos!”. También podían identificarse Libby y su hermano Brady cuando eran niños, usando incluso los mismos trajes de baño que todavía conservaban en fotografías familiares. “Empecé a hacer videollamadas con mis amigos porque todos conocen a mi familia. Ellos también estaban en shock. Fue una locura”, contó Aubrey en una entrevista al New York Post.

Como era de esperar, muchos usuarios de las redes sociales interpretaron la situación como el comienzo de una película de terror. Algunos incluso les recomendaron abandonar inmediatamente el alojamiento por temor a que alguien los estuviera vigilando. “Siempre me he preguntado en cuántas fotos aparezco que nunca he visto y de las que no tengo conocimiento“; ”¿Y si todas las demás personas en la playa son huéspedes anteriores?“, ”Falló la Matrix” y “Todo es una simulación”, fueron algunos de las reacciones más virales.

La respuesta al misterio de la imagen

Ante la incertidumbre, la familia decidió comunicarse con Airbnb para averiguar cómo había llegado esa imagen a la pared del departamento. Poco después recibieron la respuesta del propietario, que intentó tranquilizarlos en torno a esta aterradora secuencia que había vivido. El anfitrión explicó que la decoración del alojamiento había sido realizada por un fotógrafo local especializado en capturas aéreas de las playas de San Diego.

La familia viral descubre la verdad sobre la foto encontrada en un Airbnb

Según detalló, años atrás, el artista había tomado una fotografía panorámica desde el aire en una playa muy concurrida y luego la convirtió en una obra decorativa para distintas propiedades de alquiler. Sin saberlo, la familia Birrell había quedado retratada durante aquel día de playa y esa misma imagen terminó por formar parte de la decoración del Airbnb donde se hospedaron una década después.

Aubrey contó que, después de conocer la verdadera historia detrás de la fotografía, incluso pensaron en conseguir una copia de la imagen para conservarla como recuerdo de aquel inesperado reencuentro con su propio pasado. “Creo que es algo muy divertido. Si pudiéramos conseguir una copia del fotógrafo sería un recuerdo increíble”, afirmó. Y entre risas agregó que quienes se alojen en ese mismo Airbnb después de ver el video, también podrán encontrarse con la famosa imagen de ellos mismos.