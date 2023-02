Encontró a una perra abandonada en una iglesia y la decisión que tomó le cambió la vida: “Lo supe”

escuchar

Cuando Cynthia Huby dejó la casa de su madre y se mudó sola a un departamento, supo que lo primero que haría sería buscar una mascota. “Tenía la añoranza de tener a una mascota para pasear juntas, y tener esa compañía que solo te da un perrito”, explicó en diálogo con El Comercio.

Sin embargo, jamás pensó que encontraría a una mascota tan rápido. Cuando fue al albergue de perros con la intención de conocer a una cachorra, se cruzó de inmediato con Lady.

“Me presentaron a varios perritos, pero tuve una conexión instantánea con Lady. La acaricié, comenzamos a jugar, y supe que era la indicada”, recordó.

Cynthia debe estar bastante tiempo fuera de casa, ya que sus horarios como pediatra son muy cambiantes

Lo mejor de encontrar a Lady fue que reunía todos los requisitos que ella estaba buscando en una mascota: que no fuera tan grande (ya que la mujer vive en un departamento), y que se llevara bien con otras mascotas.

“Tuve a varios perros en casa de mi familia, pero esta es la primera vez que adopto uno por mi cuenta. Me siento muy feliz con Lady, ella es muy ingeniosa, inteligente y graciosa”, reveló.

Cuestión de confianza

Cynthia no sabe mucho acerca del pasado de Lady. Lo único que le dijeron en el albergue es que la rescataron a finales del 2020. “La encontraron en una iglesia en San Luis”, detalló.

Felizmente, a pesar de que estuvo más de un año en las calles, el pelaje y la dentadura no tuvieron problemas graves. Lo único que Cynthia notó es que su mascota presenta algunos problemas estomacales.

“Debo controlar lo que come y cómo lo come. Ella debe aprender a confiar de que puede comer tranquila y que nadie le va a quitar su comida”, manifestó.

Además, también observó que no es muy sociable con otras personas. “Lady es tímida con los que no conoce, ladra, no se deja tocar y se esconde, pero conmigo no fue así. Por eso, creo que estábamos destinadas a estar juntas”.

"Cuando debo estar varias horas fuera de casa, ella se queda con mi mamá", contó Cynthia

Esto podría estar relacionado con el hecho de que, aparentemente, fue agredida en el pasado. “A mí me da la impresión de que fue maltratada porque a veces ella hace movimientos bruscos, como si fuera a defenderse de alguien que le va a pegar”, explicó.

Lo bueno es que, si Cynthia tiene que salir de su casa por varias horas, cuenta con el apoyo de su madre y de su hermana para cuidar a “su hija” de cuatro patas. “En donde viven ellas tiene espacio para hacer sus necesidades y estar tranquila”, añadió.

¿Si volvería a adoptar? La mujer, de profesión doctora, está segura de que sí: no cambiaría el presente junto a Lady. “Adoptar un perro es llenar tu vida de alegría. Ellos te ven llegar a casa y sienten que llega alguien maravilloso. Aparte, el adoptar a un animal de un albergue es muy especial, ya que le estás dando una nueva oportunidad de vida”, concluyó.

