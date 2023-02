Twitch lanza una nueva función para leer lo que te perdiste: un historial del chat

escuchar

Twitch lanzó una nueva función para los usuarios. A partir de este lunes 6 de febrero, se habilitó un historial del chat. Es decir, los espectadores pueden ver los mensajes que se enviaron en un canal, pese a que no estuvo durante todo el stream.

“¡Implementaremos el historial de chat para todos! Ponete al día con lo que sucede en el canal: el chat cargará los últimos 50 mensajes o la última hora de chat, lo que sea menor”, indicó el Soporte de la plataforma a través de sus redes sociales.

Sin embargo, Twitch indicó que no estará disponible para todos los usuarios en estos momentos, porque llegará a todas las cuentas y canales con el pasar de los días. “Este lanzamiento ocurrirá a lo largo de los próximos días, no se asuste si aún no puede verlo”, agrega.

Twitch también explicó que el historial no será ilimitado. “Son los últimos 50 mensajes o la última hora, lo que sea menor. Por ejemplo, si un chat tiene 80 mensajes enviados en la última hora, se mostrarán los últimos 50, no los 80″, añade.

Esta función permitirá que los usuarios puedan conocer de qué se hablaba mientras aún no llegaban al stream. Si bien en los canales grandes no cambiará mucho lo que ocurre actualmente, ya que los mensajes van y vienen cada segundo, sí será más cómo para los canales pequeños.

Al tener una hora o los últimos 50 mensajes en la barra del chat, cualquier espectador que llegue al stream podrá ponerse al día de lo que se hablaba. Es decir, podrán entender todo lo que pasa sin la necesidad de preguntar.

