La española Laura Reinoso encontró un sobre con dinero en el bar donde trabaja y decidió devolverlo. Días más tarde, ganó un gran premio en la lotería

7 de enero de 2021

Una mujer encontró un sobre con 200 euros y decidió devolverlo. Días más tarde, la suerte le devolvió el favor y ganó 75 mil euros en la lotería. "Me devolvieron con creces esos 200", dijo Laura Reinoso, la española ganadora del gran premio.

Ocurrió en la localidad de Cigales, en Valladolid, España. Reinoso, que tiene 41 años, trabajó durante los últimos días del año en el bar de sus sobrinos. Fue allí donde halló el sobre con el dinero y rastreó al dueño para devolvérselo.

Tras un año muy difícil para el sector gastronómico, la fortuna recompensó a Reinoso poco tiempo después: en el sorteo de la Lotería del Niño, la mujer ganó 75 mil euros luego de haber invertido 320 en algunos tickets.

La mujer se encontraba en plena jornada de trabajo cuando recibió la noticia. "Me puse como una loca", repasó Laura Reinoso

Laura estaba en plena jornada de trabajo cuando recibió la noticia. "Teníamos todos los décimos [billetes o tickets] en la mesa y cuando salió el número tuvieron que decirme que me había tocado; me puse como una loca", repasó, y contó que usará el premio para jubilarse antes de lo planeado. "No quiero jubilarme con 67 años para morirme", le dijo Reinoso a la prensa. "Me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien", añadió.

"Después del año tan duro que llevamos, con el bar cerrado, fue una gran alegría para todos", contó a El Norte de Castilla Patricia Reinoso, sobrina de Laura y dueña del bar donde se compró el ticket ganador. "Nunca en estos treinta y tantos años habíamos dado un premio".