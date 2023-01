Encontró una carta de su primera novia, la publicó en Twitter y recibió la respuesta menos pensada: “Fue muy loco”

escuchar

“Seba, amor. El motivo de mi carta es decirte algunas cosas que siento por vos”. Con esta frase comenzó la carta firmada por Ana Laura, la pareja de Sebastián Granate cuando tenía 19 años. A través de su perfil de Twitter, él compartió el escrito y relató cómo encontró la hoja con la dedicatoria amorosa, que data de hace más de 20 años. Además, le dejó un emotivo mensaje a su exenamorada. Lo que no esperaba el autor de la publicación es que su difusión llegara a hacerse viral y se llevó una grata sorpresa cuando alguien muy particular le avisó no solo que conocía a su expareja, sino que le dio detalles de su vida en la actualidad.

“Buscando unos papeles en casa, encontré una carta de mi primera novia a los 19 años”, comenzó Sebastián, quien en redes sociales utiliza el pseudónimo del personaje principal de la novela de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, Julián Carax. Acto seguido, agregó una emotiva dedicatoria a su expareja: “Anita, donde quiera que estés, te mando un beso grande y, ojalá, seas feliz”.

Si bien pensó que todo quedaría ahí, ocurrió algo inesperado. En diálogo con LA NACIÓN, el protagonista de la historia viral detalló: “La encontré buscando un papel que necesitaba para presentar en un trabajo, un certificado, y me acordé de que tenía una caja de metal guardada en el placard. La leí toda y me trajo un montón de imágenes a la cabeza de esa época”.

Tras la publicación del escrito, se llevó una inesperada sorpresa. Twitter: @SebaGranate

A pesar de que solo se pueden leer algunos fragmentos del texto, la joven escribió en ellos: “Para empezar, te voy a decir que nunca amé a nadie en mi vida”; “Sos la persona que realmente me hace feliz”; “También quiero darte las gracias por tanto, sé que soy muy insoportable”; “Confío plenamente en vos, sé que sos buena persona, algo loca, pero buena al fin y al cabo” y “Te adoro. Amor, feliz aniversario. Te amo”. La carta fue escrita el 21 de julio de 2001.

Sebastián Granate encontró la carta de su novia a los 19 años. Twitter: @SebaGranate

“Nos separamos a mitad del 2002 y no la vi más. Después supe muy poco de su vida, porque éramos un grupo de amigos y ahí la conocí. La vida nos llevó por diferentes lugares y solo conservo a dos del grupo. Fue muy lindo encontrar la carta. Fui rememorando todas esas cosas que pasamos juntos, además fue la primera relación de los dos, yo tenía 19 y ella 18. Descubrimos todo juntos, lo que significa estar de novios por primera vez. La recuerdo con mucho cariño”, precisó a este medio.

La repercusión en Twitter no tardó en llegar y muchos se emocionaron con la publicación. “Que empiece la carta con ‘Seba, amor’, me destruye”, escribió uno. “Los mejores amores”, señaló otra. Un tercero pidió que se desencadenara otro final, 22 años después: “Que siga la historia, por favor. Espero el tuit”.

Un final inesperado

La publicación que Granate hizo a través de su perfil se hizo viral y, sorprendentemente, llegó hasta una joven que conoce a Ana Laura.

“Una compañera de trabajo contó que un exnovio publicó una carta de cuando eran chicos. Até cabos y ella acaba de confirmarlo. Tengo a Anita sentada al lado”, apuntó la usuaria de la red social del pajarito @ameijardin. Y agregó: “Confirmo que es muy linda y sigue siendo buena gente”.

La firma de la carta dató del 21 de julio de 2001. Twitter: @SebaGranate

Seba no podía salir de su asombro y le respondió: “No te puedo creer. Mándale un beso grande”. Ante los deseos de los usuarios de la red social de que se mantuviera una conversación entre los exnovios, su compañera de trabajo aclaró: “No usa Twitter. La tratamos de convencer, pero no dio el brazo a torcer”. Con un poco de humor, Granate reflexionó: “Lo bien que hace”.

El desenlace de la historia hasta ahí no dejó conformes a muchos de los lectores que siguieron el hilo de la publicación y por eso lo incentivaron a que busque retomar el contacto con Ana. Pero, Seba le contó a este medio algo que sorprenderá a más de uno: “Pasó algo muy loco. Me llegó un mensaje privado por Twitter y me habló un hincha de Lanús -yo también lo soy- y me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años. Me dijo ‘quedate tranquilo, que ella está bien’. Le mandé un beso, que sean muy felices, ya que no sabía que era madre. Además, le dije ‘aguante Lanús’. Un pibe macanudísimo”.