Encontró una botella con dólares y una carta que guardaban una conmovedora historia de amistad

La amistad es uno de los sentimientos más lindos de la vida y uno de los que más perduran dentro de las relaciones humanas; fue precisamente un pescador, llamado Darell Barba, el testigo de la gran amistad que existió entre dos hombres, que estuvieron unidos hasta que la muerte los separó. Nunca imaginó que sus actividades dentro de la pesca le darían una experiencia como esta, la de encontrar una botella de vidrio con un mensaje que tenía toda una historia detrás.

Darell pescaba como de costumbre en Midge Point, Australia, cuando de pronto se encontró una botella transparente entre el río y, de inmediato, se percató de que esta tenía algo adentro. Su principal interés fue recogerla para saber si tenía dinero, y así fue: había alrededor de siete dólares en su interior, pero no solo eso, sino que una carta antigua era el mayor tesoro que resguardaba ese objeto.

Encontró un mensaje en una botella y se llevó una sorpresa

Se trató de una carta escrita a mano, que tenía la apariencia de haber sido enviada a través de las aguas desde hace mucho tiempo. Era tan añeja que el pescador temía sacarla y que se rompiera. Optó por romper la botella para sacar tanto el dinero como la hoja enrollada y leer el mensaje que tenía escrito.

“Me percaté de que también había una carta enrollada con un texto borroso. Intenté sacarla a través del cuello de la botella con unas pinzas, pero la iba a dañar. Así que no me quedó otra que directamente romper la botella”, explicó Darrell a un medio local.

El mensaje era aparentemente de un hombre llamado John Reed, procedente de Sídney, Australia, que tenía la intención de que lo contactaran una vez que alguien encontrara la botella: “Cayó a popa desde el crucero Sun Princess en la Navidad de 2011. Al que localice esta botella de whisky que contiene este mensaje, por favor, complete: ‘Encontrada en:”, era el mensaje de la carta.

Buscó contactarse con el hombre que supuestamente la había escrito y lo logró gracias a que en la postal venía escrita una dirección. Una vez que se comunicó con él, se percató de que en realidad no había sido él el autor, sino su fallecido amigo de nombre Tony Potter.

Este era el mensaje que tenía escrito la postal

John Reed contó que su amigo Tony solía hacer ese tipo de cosas para divertirse: enviar cartas con el nombre de otras personas para jugarles una broma. Asimismo, comentó que le encantaría hacerle llegar a su colega que después de 11 años su correo había llegado a alguien, pero que lamentablemente había fallecido en 2021.

Él es John, quien platicó para 7NEWS Australia cómo solía ser su amigo

“Probablemente, Tony pensó que se trataba de una buena idea en ese momento. Él era un personaje. Estas eran las cosas que hacía. Yo no habría nunca escrito el mensaje, esa justamente era la idea de su broma. Me gustaría llamarlo y decirle que encontraron la botella y hablar con él, pero falleció el año pasado, así que tendría que tener un cable telefónico muy largo. Él creería que fue genial que la botella apareciera”, platicó Reed.

Darell quedó impactado al saber que detrás de este misterio en realidad se encontraba una dinámica amistosa entre dos hombres que fueron amigos hasta la muerte. La historia fue tan impactante, que se dio a conocer a través de las redes sociales y de diversos medios de comunicación.