Entre escaleras encantadas y páginas prohibidas: 10 curiosidades de Dua Lipa y la librería donde inauguró su propia biblioteca

La Livraria Lello despliega su arquitectura neogótica y Dua Lipa sostiene la Biblioteca Manifiesto, un santuario de cien libros censurados que convierte a la cantante en embajadora de la lectura

La Livraria Lello despliega su arquitectura neogótica y Dua Lipa sostiene la Biblioteca Manifiesto, un santuario de cien libros censurados que convierte a la cantante en embajadora de la lectura Flavia Tomaello 29 de julio de 2026 00:01 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

En la luna de miel por Italia, los fotógrafos la sorprendieron con un libro abierto entre las manos. Era un gesto íntimo: leer en medio de la celebración del amor. Esa imagen resume a Dua Lipa mejor que cualquier portada, porque la cantante británica ha hecho de la lectura un refugio y una bandera. Desde aquel instante en que confesó que los libros la sostuvieron en cada mudanza de su infancia, hasta la creación de su propio club de lectura, la artista se ha convertido en una defensora acérrima de la palabra escrita.

En el centro de la PB el atrapante acceso al primer piso Alexandre Delmar

Inspirarse entre libros

Ese recorrido desemboca en Oporto, en la Livraria Lello, la librería que inspiró escenas de Harry Potter y que recibe más de un millón de visitantes al año. Fundada en 1906, se erige como un templo neogótico y modernista donde la belleza se esparce por cada columna, cada vitral y cada escalera de madera que parece flotar en el aire. Enrique Vila-Matas la definió como “la librería más bonita del mundo”, y quienes la visitan confirman que se trata de un espacio que trasciende la función comercial para convertirse en un museo vivo de la palabra. Cada día vende alrededor de 1200 volúmenes y su entrada, de 15,95 euros, se descuenta de la compra de cualquier libro, lo que convierte la experiencia en un ritual de iniciación literaria.

Livraria Lello Porto, un espacio de Portugal que visitan quienes llegan a Oporto Alexandre Delmar

La Biblioteca Manifiesto

En ese escenario, Dua Lipa inauguró la Biblioteca Manifiesto, un espacio que reúne cien títulos prohibidos, censurados o cuestionados, y que se presenta como un santuario de libertad intelectual. La selección incluye cinco mil ejemplares de obras esenciales para comprender el mundo contemporáneo, desde “1984″ de George Orwell hasta “El cuento de la criada de Margaret Atwood”, pasando por “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez . Son libros que orbitan alrededor de cuatro ejes: poder, control, voz y memoria. En palabras de la propia Lipa, “a veces, lo más subversivo que puedes hacer es leer un libro y luego hablar de él”.

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La cantante ha dejado claro que, junto a la música, leer es su pasión. En octubre será anfitriona del London Literature Festival, consolidando su rol como embajadora cultural. En su club de lectura, Service95, recomienda cada mes nuevas obras y conversa con sus autores en formato de podcast. Entre sus últimas elecciones se encuentra “Fortuna” del escritor argentino Hernán Díaz, novela que además marcó un hito personal en su vida sentimental, ya que fue el libro que la unió a su actual esposo, Callum Turner. También ha compartido su entusiasmo por clásicos que dialogan con la esencia de la Biblioteca Manifiesto.

La entrada en una de las calles comerciales de Oporto Alexandre Delmar

La historia de Dua Lipa y la Livraria Lello es la de una unión que trasciende la música y la arquitectura, para convertirse en un manifiesto cultural.

Curiosidades que no conocías de Lipa y los libros

La cantante británica ha convertido su club Service95 en un espacio que se diferencia de otros proyectos de celebridades. Una curiosidad es que su catálogo no se limita a novelas comerciales: incluye ensayos, biografías, poemarios y hasta obras de teatro, lo que le da un perfil mucho más amplio que el de clubes como el de Reese Witherspoon o Emma Roberts.

Otra curiosidad es la presencia de autores de habla hispana, algo poco habitual en plataformas internacionales. Allí compartió que “Historia de Shuggie Bain” de Douglas Stuart, la sorprendió por la crudeza con que retrata la vulnerabilidad. También se entusiasmó con “Cleopatra & Frankenstein” de Coco Mellors, una mirada sobre el amor moderno y la salud mental que se convirtió en favorita de su comunidad. Entre ellos, además, figuran “Distancia de rescate” de la argentina Samanta Schweblin, “A lo lejos” de Hernán Díaz, y “No es un río” de Selva Almada. Díaz, ganador del Pulitzer, y Almada, referente de la narrativa contemporánea, encontraron eco en la plataforma de una estrella pop que los llevó a un público global. Esa apertura hacia la literatura latinoamericana marca una diferencia clara con otros clubes de lectura.

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El estilo de la librería favorece los espacio de encuentro y amplia el interés bibliófilo a la cultura en general Alexandre Delmar

Identidad y pertenencia

Entre sus elecciones más recientes aparecen “La mitad evanescente” de Brit Bennett y “La mala costumbre” de Alana S. Portero, títulos que dialogan con debates actuales sobre identidad y pertenencia. Esa sensibilidad se amplía hacia la literatura argentina, donde recomendó con especial fascinación obras que exploran tanto las tensiones más íntimas como las grandes estructuras de poder. Por un lado, destacó a la entrerriana Selva Almada con “No es un río”, un libro que la artista británica mostró llevar consigo en su bolso y que elogió por su magnética inmersión en el litoral, desentrañando el duelo, la memoria y los complejos vínculos masculinos a través de una jornada de pesca. Por otro lado, reafirmó su absoluta admiración por Hernán Díaz: además de sugerir su reinvención del western en “A lo lejos”, consagró a su novela Fortuna, galardonada con el Pulitzer, como lectura central de su plataforma. De esta última, Lipa resaltó cómo la deslumbró la genialidad del autor para entrelazar múltiples versiones de un mismo relato, exponiendo la facilidad con la que el dinero y la ambición pueden alterar la verdad

Las recomendaciones personales de Lipa también tienen un sello distintivo: una fuerte carga feminista. Reconoce que tres libros le cambiaron la manera de ver el mundo: “Mala feminista” de Roxane Gay, “El mito de la belleza” de Naomi Wolf y “Los hombres me explican cosas” de Rebecca Solnit. Esa selección muestra cómo la lectura fue clave en su camino hacia el feminismo.

Piso dedicado a Pop Collection Alexandre Delmar

Cada título escogido por ella viene acompañado de herramientas adicionales: entrevistas con los autores, guías de discusión, playlists y materiales de contexto. Esa manera de enriquecer la experiencia es otra curiosidad que convierte cada recomendación en un proyecto editorial completo.

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Además, Lipa escribe cada mes sus impresiones personales sobre el libro elegido, lo que añade un tono íntimo y convierte la lectura en conversación directa con sus seguidores. Esa cercanía se refuerza con otra curiosidad: su visita a la cárcel de mujeres de Downview en Surrey, donde compartió con las internas cómo la lectura las ayuda a construir amistades y prepararse para la vida fuera de prisión.

Los libros se presentan de manera sencilla para poder encontrarlos visualmente Alexandre Delmar

Libros que sorprenden

En los últimos meses, Lipa sorprendió con títulos como “La mala costumbre” de Alana S. Portero, “Pares y nones” de Malorie Blackman, “No digas nada” de Patrick Radden Keefe, “Nadar en la oscuridad” de Tomasz Jedrowski, “Lágrimas en H Mart” de Michelle Zauner, “La invitada” de Emma Cline, “Medio sol amarillo” de Chimamanda Ngozi Adichie y “Pachinko” de Min Jin Lee.

Las curiosidades se entrelazan en un relato que muestra a una artista que defiende la lectura como acto de libertad. Cada gesto compone un mosaico que trasciende la música y convierte a Dua Lipa en referente cultural. Desde Oporto, entre escaleras neogóticas y páginas prohibidas, lanza un mensaje universal: “leer es resistir, leer es recordar, leer es transformar”, sentenció en la presentación.

la vidriera cambia según pasan las novedades Alexandre Delmar

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