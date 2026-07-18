Envolver la billetera y las llaves en papel aluminio: el truco que los expertos en seguridad informática recomiendan

Las ventajas de la conectividad inalámbrica en la vida diaria traen ciertos riesgos invisibles. Elementos de uso cotidiano como las tarjetas bancarias y las llaves del auto funcionan mediante ondas de radio, lo que expone a los usuarios a la clonación de datos o al robo de vehículos sin el uso de la fuerza. Frente a este panorama, un hábito insólito gana terreno si de prevención se habla: cubrir estos objetos con papel de aluminio de cocina, acción que responde a una explicación científica sólida.

La tendencia de envolver tarjetas en aluminio para evitar fraudes (Imagen ilustrativa con IA)

Según especialistas, los metales conductores bloquean las ondas de radio externas a través del principio físico de la jaula de Faraday. Cuando el aluminio cubre un dispositivo, genera una barrera física que impide la entrada o la salida de las señales inalámbricas, lo que aísla el contenido del bolsillo frente a cualquier receptor que busque escanearlo a distancia.

En el caso de los vehículos modernos, el riesgo principal radica en el “ataque de relevo”. Las llaves inteligentes emiten de forma constante una frecuencia de radio de corto alcance para destrabar las puertas automáticamente cuando el conductor se aproxima. Los delincuentes utilizan amplificadores portátiles para captar esa señal desde el exterior de una vivienda, la retransmiten hacia el rodado y logran la apertura del mismo en pocos segundos.

El papel de aluminio interrumpe esa transmisión de manera inmediata. Para que el método casero garantice efectividad, el blindaje sobre el llavero requiere ser total, ya que cualquier sector expuesto permite la fuga de las ondas y anula la protección. Esta alternativa resulta ideal para resguardar las llaves cuando descansan sobre la mesa de entrada de la casa.

Por otra parte, el peligro en las billeteras afecta en forma directa al dinero de las cuentas. Las tarjetas actuales poseen tecnología de pago sin contacto (contactless), la cual opera mediante chips de proximidad. Un delincuente con un lector oculto en una mochila puede aproximarse a la víctima en un transporte público concurrido y realizar transacciones electrónicas falsas o extraer datos bancarios básicos sin que el damnificado note el movimiento.

Esta práctica, que no tardó en viralizarse, se extendió como una forma fácil de aumentar la seguridad digital cotidiana (Imagen ilustrativa con IA)

Una cobertura de aluminio frena estos intentos de lectura a corta distancia. Aunque el mercado ofrece actualmente billeteras con protección integrada de fábrica, el uso de este material casero es una opción económica, inmediata y eficaz para salvaguardar la privacidad financiera.

Más allá del aluminio, los expertos insisten en que cuidar el plástico no sirve de nada si se deja la puerta abierta en internet. Por eso, las autoridades financieras piden cambiar ciertos hábitos cotidianos: