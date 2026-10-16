Epicteto: “Ante cada acontecimiento que te sobrevenga, recuerda volver hacia ti mismo y preguntarte qué habilidades tienes para afrontarlo”

A lo largo de la vida, las personas atraviesan situaciones inesperadas que pueden modificar sus planes y poner a prueba su estabilidad emocional. Desde una discusión familiar hasta una pérdida importante, cada experiencia plantea desafíos que no siempre resultan fáciles de afrontar. Sin embargo, hace casi dos mil años, un filósofo de la antigua Grecia desarrolló una reflexión que todavía puede aplicarse a la vida cotidiana.

Se trata de Epicteto, uno de los principales representantes del estoicismo, quien en una de sus enseñanzas recogidas en el libro Enquiridión expresó: “Ante cada acontecimiento que te sobrevenga, recuerda volver hacia ti mismo y preguntarte qué habilidades tienes para afrontarlo”.

Aunque esta reflexión fue formulada hace siglos, su mensaje conserva vigencia en una sociedad donde las exigencias laborales, los problemas personales y la incertidumbre pueden convertirse en fuentes constantes de preocupación.

La cita del día de Epicteto invita a reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones

Para Epicteto, la clave para poder afrontar los acontecimientos desagradables es reconocer cuáles son los recursos personales que se tienen para afrontarlos. Si bien existen eventos que exceden a uno mismo, siempre habrá una forma de sortear el mal momento. Por ejemplo, cuando una persona recibe una crítica injusta en su trabajo, su primera reacción puede ser responder impulsivamente.

Sin embargo, aplicar la enseñanza de Epicteto implicaría detenerse unos instantes y preguntarse qué cualidad necesita en ese momento. La respuesta podría ser tener paciencia para escuchar abiertamente lo que se dice, prudencia para evaluar la situación o ser firme para expresar su desacuerdo de manera respetuosa.

Lo mismo sucede cuando aparecen acontecimientos que escapan completamente al control personal. Una tormenta inesperada puede arruinar los planes del día, pero ninguna persona tiene la capacidad de modificar el clima. En cambio, sí puede decidir si permanece en su casa, reorganiza sus actividades o utiliza un paraguas para salir a la calle.

Ante situaciones adversas en el trabajo, la familia o la vida en general, se recomienda volver a mirar hacia sí mismo para poder salir airoso de ellas (Foto: FreeP¡CK)

Quién fue Epicteto, el filósofo que enseñó a encontrar fortaleza frente a las dificultades

La historia personal de Epicteto ayuda a comprender por qué sus enseñanzas estuvieron tan vinculadas con la libertad interior y la capacidad de afrontar situaciones adversas. El pensador nació alrededor del año 55 después de Cristo en Hierápolis, una antigua ciudad ubicada en el actual territorio de Turquía.

Durante una parte importante de su vida fue esclavo y vivió en Roma al servicio de Epafrodito, un hombre vinculado con la corte del emperador Nerón. A pesar de su condición, consiguió acercarse al estudio de la filosofía y recibió enseñanzas de Musonio Rufo, uno de los representantes más destacados del estoicismo romano.

Su alumno Arriano fue quien recogió sus lecciones en los Discursos y en el Enquiridión, un pequeño manual para la vida diaria. De este último procede la frase presentada. Es por eso que un hombre que durante casi toda su vida fue privado de voz y voto encontró en sus pensamientos la mejor forma de sortear las adversidades sin ser castigado por sus entonces amos.