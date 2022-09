Era la gran promesa del fútbol americano y dijo que su novia había muerto pero omitió un detalle que lo condenó

Manti Te’o, nacido en Hawai, es un exjugador de fútbol americano que se convirtió en un emblema gracias a su aplastante paso por el equipo de la Universidad de Notre Dame, en el estado de Indiana, Estados Unidos. Según la revista deportiva Sports Illustrated, era el corazón “emocional y físico” de la escuadra durante 2012. No obstante, la misma revista se encargó de mencionar un momento delicado de la vida privada del jugador estrella: el mismo día su abuela y su novia murieron. Sin embargo, todo estaba por descubrirse.

El amor que sentía Manti hacia su novia era tal que nunca sospechó que había una trampa tras ella, ya que mantuvo una relación con una persona que... no existía. Se habían conocido en Internet y por ese mismo medio se comunicaban. Y si bien eran novios, jamás se vieron en persona, ni por cámara, ni por ningún medio. La mujer enigmática se llamaba Lennay Kekua, y también decía ser hawaiana.

Manti Te'o en su paso por Saints Instagram @mteo50

Al empezar su relación con Te’o, ella le manifestó que estaba hospitalizada, porque “sufría de leucemia debido a un accidente automovilístico”. Para que la falta de contacto fuera una excusa, ella le dijo que vivía en California. Él, por su parte, residía y jugaba en Indiana.

También hablaban por teléfono, casi a diario, y no podían dejar de pensar el uno en el otro. Durante un partido, ya como profesional, fue entrevistado por los medios deportivos estadounidenses, ya que había sido una de las figuras del encuentro. Fue ahí donde Te’o habló de la situación sentimental que atravesaba por la muerte de su amada, historia que conmovió a gran parte de Estados Unidos. “Todo lo que ella quería eran algunas rosas blancas. Así que se las envié”, dijo a los medios, luego de asegurar que su novia y su abuela murieron el día anterior al partido. Sin embargo, había más. Porque si bien la muerte de su abuela era verdadera, la de su novia no lo era.

Se destapó la verdad

Un año después, los periodistas Timothy Burke y Jack Dickey publicaron un artículo en el sitio deportivo Deadspin, en el cual aseguraron que la novia de Te’o nunca existió.

“Las fotografías identificadas como Kekua, en los tributos en línea y en los noticieros de televisión, son imágenes de las cuentas de las redes sociales de una mujer de California de 22 años que no se llama Lennay Kekua”, sostuvieron ambos periodistas.

De igual forma, en el mismo informe detallaron que no existía informe sobre algún accidente automovilístico que involucró a una persona de nombre Lennay Kekua. “No hay registro de su nacimiento tampoco. Fuera de algunas cuentas de Twitter e Instagram, no hay evidencia de que Lennay Kekua haya existido alguna vez”, sumaron.

Finalmente se llegó a la conclusión de que la persona de nombre Lennay Kekua no existía y se trató de una cuenta falsa. Las fotos que utilizaba pertenecían a una joven llamada Diane O’Meara, amiga cercana de un compañero de equipo de Te’o.

¿Y quién estaba detrás del engaño? Un hombre llamado Ronaiah Tuiasosopo. ¿Y las conversaciones por teléfono? La conclusión fue que Ronaiah Tuiasosopo actuaba una voz para engañar al jugador.

Del estrellato al meme

Todo fue un engaño. Se acusó a Te’o de haber inventado la historia junto a su compañero para generar marketing alrededor de ellos. Sin embargo, el mismo Manti declaró su inocencia en los medios y alegó que le mintió a su familia para que creyeran que no estaba loco por tener una relación amorosa en Internet.

Tampoco se quedó corto y emitió un comunicado con mayor lujo de detalle sobre la situación: “Durante un largo tiempo desarrollé una relación con una mujer que conocí por Internet. Mantuvimos lo que creía que era una relación auténtica comunicándonos con frecuencia en Internet y por teléfono, y llegué a sentir un profundo cariño. Darme cuenta de que fui víctima de lo que aparentemente era una broma pesada y de constantes mentiras de alguien, fue, y es, doloroso y humillante. Además, me hiere que el dolor que sentí en el momento de la muerte de mi abuela en septiembre se viera de algún modo profundizado, por lo que creía que era otra pérdida importante en mi vida”, puntualizó, según el sitio Sporting News.

Su carrera profesional solamente duró 10 años. FOTO: Netflix

Como pruebas, la televisión publicó audios de las llamadas que tenía Te’o con su novia ficticia para dejar constancia de que la voz sonaba como una mujer joven. Esto hizo creer que había más gente involucrada en el asunto. Sin embargo, Tuiasosopo confirmó que era él mismo quien simulaba la voz.

Además, tiempo después, fue Tuiasosopo quien dio más declaraciones al respecto de sus razones para crear una cuenta falsa y enamorar a Te’o. “El perfil de Lennay no era necesariamente una salida, sino un camino hacia algo más”, dijo.

“En ese momento, supe con certeza que había algo dentro de mí que quería gritar y decir: ‘¿Por qué soy diferente? Hubo un par de encuentros en línea en los que fue como: ‘Este tipo es guapo. Vamos a ver a dónde va esto’. Sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era completamente egoísta, pero era lo que me hacía feliz. Era lo que quería que fuera una realidad”, puntualizó en declaraciones citadas por el diario británico The Guardian.

Esto quiere decir que en su momento, Tuiasosopo utilizó su faceta como Lennay Kekua para acercarse de forma amorosa a Te’o; se sentía atraído por él, pero sin que este se diera cuenta. Todos estos sucesos dañaron la reputación de Manti: pasó de ser conocido como una de los jugadores más promisorios de la liga de fútbol americano a ser conocido como la persona que se enamoró de alguien que no existía. En cuestión de un año, Te’o se convirtió en una burla en el ámbito deportivo a nivel mundial.

Esta historia fue digna de una producción documental de Netflix llamada Secretos del deporte: la novia que no existía, en el cual hacen una remembranza de los hechos y juntan, luego de 10 años, a Te’o y Tuiasosopo para hablar de sus vidas en el presente.

Secretos del deporte: la novia que no existía Netflix

Te’o, luego de haber pertenecido a franquicias de la NFL como los Chargers de San Diego (hoy en Los Ángeles), los Saints de Nueva Orleans, y los Bears de Chicago, se retiró del fútbol americano profesional en 2020 luego de una carrera llena de lesiones. Mientras tanto, Tuiasosopo actualmente vive en Seattle, estado de Washington. Al momento del documental, había transicionado y su nombre era Naya.

Ambas personas ventilaron sus inseguridades en el documental y dejaron claro que fue una situación bastante caótica, no solo por su imagen pública, si por su vida privada. No obstante, también dejaron claro que su vida no se acabó en el punto en el que están, ya que siguen siendo personas jóvenes que afrontarán el devenir del tiempo.