Es brujo, maldijo a Harry Kane y ahora vaticinó cómo saldrá el partido entre Argentina y Cabo Verde

A pocos días del cruce entre la selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa Mundial, un personaje volvió a irrumpir en la escena futbolera con una predicción que no tardó en recorrer las redes sociales. Se trata de Nana Kwaku Bonsam, un conocido brujo de Ghana que aseguró que la albiceleste quedará eliminada.

El hombre, que se hizo famoso por atribuirse supuestos “trabajos espirituales” contra futbolistas de renombre, publicó su pronóstico a través de sus redes sociales oficiales y rápidamente se convirtió en tendencia. “Cabo Verde eliminará a Argentina en la eliminatoria de dieciseisavos de final”, escribió el ghanés, en referencia al partido que se disputará el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las reacciones en redes sociales a la predicción de que Argentina perderá el Mundial 2026 (Foto: Captura de pantalla de Instagram @nanakwakubonsam)

Su publicación no pasó desapercibida y, en pocas horas, miles de argentinos llegaron hasta su perfil para responderle con humor, ironías y mensajes de apoyo a la Scaloneta. “Jamás podrás hacer nada contra Messi. Es un hijo de Dios y ningún mal podrá con él ni con su familia”, escribió un usuario. Otros comentarios siguieron la misma línea: “Todo mal que nos deseas se te devuelve setenta veces siete. Hecho está” y “Argentina vuelve a levantar la Copa en 2026. No vas a poder con los argentinos”.

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam?

Nana Kwaku Bonsam es un personaje muy conocido en Ghana por presentarse públicamente como sacerdote tradicional y practicante de rituales espirituales. En Instagram cuenta con más de 26 mil seguidores que se encuentran pendientes todos los días de sus vivos donde, mediante ceremonias que incluyen distintos rituales, saca a la luz sorprendentes revelaciones.

Nana Kwaku Bonsam es el brujo más reconocido de Ghana (Foto: X)

Su nombre comenzó a ganar notoriedad a nivel internacional durante la previa del Mundial de Brasil 2014, cuando aseguró haber provocado la lesión en la rodilla de Cristiano Ronaldo para perjudicar el rendimiento de la selección de Portugal.

Durante la actual Copa del Mundo, Bonsam volvió a ser noticia al afirmar que había realizado un trabajo espiritual contra Harry Kane, delantero del FC Bayern Múnich y capitán de la selección de Inglaterra.

Según sostuvo, su objetivo era impedir que el atacante pudiera convertir goles en el encuentro frente a Ghana correspondiente a la fase de grupos. Aunque sus dichos no tienen ningún sustento científico y forman parte de sus habituales declaraciones mediáticas, volvieron a captar la atención de fanáticos y medios deportivos.

La predicción de Nana Kwaku Bonsam para Paraguay (Foto: Captura de pantalla X)

Además de la predicción contra la Argentina, en la previa al partido de Paraguay vs. Alemania, el brujo afirmó que “Paraguay eliminará a Alemania”, una predicción que explotó en redes sociales al darse por hecha. “Yo despertándome con una predicción que cambiará mi vida si la veo a tiempo”; “Mientras este hombre esté libre, Ghana podría ganar la Copa del Mundo” y “Y sucedió así. Por favor, ¿qué dijo él sobre el partido de hoy para que pueda apostar mi alquiler de la casa?“, fueron algunas de las reacciones de los usuarios al notar que cada una de sus palabras toman sentido partido a partido que pasa.