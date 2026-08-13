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¿Cuáles son los beneficios del té de canela, laurel y jamaica? Cómo se debe tomar para que sea más efectivo
Ayuda a bajar de peso y protege el corazón; paso a paso, cómo se prepara para sacarle el máximo provecho
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La infusión de flor de jamaica con hojas de laurel y canela se ha vuelto muy popular por sus grandes beneficios para la salud, pues además de ser refrescante, ayuda a equilibrar el organismo y liberar tensiones.
“Las hierbas medicinales son plantas usadas por las personas para prevenir o curar una enfermedad”, según MedlinePlus.
Beneficios del agua de jamaica con laurel y canela
Un estudio de la Universidad de Guadalajara publicado en National Library of Medicine explicó el impacto en el organismo de Hibiscus sabdariffa, por su nombre científico, o mejor conocida como flor de jamaica, y sus beneficios en la salud del cuerpo, dentro de una dieta balanceada.
- Limpia el organismo: el agua de jamaica actúa como diurético natural, ayudando a eliminar líquidos retenidos y toxinas.
- Protege el corazón: La combinación ayuda a regular la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea.
- Ayuda a bajar de peso: Por sus antioxidantes, es rica en polifenoles que ayudan a limpiar el organismo y eliminar residuos acumulados; esto, claramente, debe ser combinado con una alimentación saludable.
- Regula el nivel de sangre en el cuerpo: Contribuye a regular el colesterol malo y los triglicéridos, además de disminuir la presión arterial.
¿Cómo preparar la infusión?
- En una olla hierva un litro de agua.
- Agregue dos hojas de laurel, dos cucharadas de flor de jamaica y una ramita de canela.
- Deje reposar por unos minutos.
- Puede agregar miel o estevia para endulzar.
- Cuele bien las ramas y beba tibia o fría.
- Deje en la nevera lo que no utilice; puede durar una semana.
Recomendaciones
Como es una bebida de medicina natural, se puede tomar dos o tres veces por día; sin embargo, se recomienda tomarla una semana con una taza por las noches o al amanecer.
Evitar tomar en exceso si sufre de presión baja o problemas renales.
Álvaro Richard Real Martínez
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