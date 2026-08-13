¿Cuáles son los beneficios del té de canela, laurel y jamaica? Cómo se debe tomar para que sea más efectivo

La infusión de flor de jamaica con hojas de laurel y canela se ha vuelto muy popular por sus grandes beneficios para la salud, pues además de ser refrescante, ayuda a equilibrar el organismo y liberar tensiones.

“Las hierbas medicinales son plantas usadas por las personas para prevenir o curar una enfermedad”, según MedlinePlus.

Beneficios del agua de jamaica con laurel y canela

Un estudio de la Universidad de Guadalajara publicado en National Library of Medicine explicó el impacto en el organismo de Hibiscus sabdariffa, por su nombre científico, o mejor conocida como flor de jamaica, y sus beneficios en la salud del cuerpo, dentro de una dieta balanceada.

Los beneficios para el organismo de un té super poderoso

Limpia el organismo: el agua de jamaica actúa como diurético natural, ayudando a eliminar líquidos retenidos y toxinas.

el agua de jamaica actúa como diurético natural, ayudando a eliminar líquidos retenidos y toxinas. Protege el corazón: La combinación ayuda a regular la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea.

La combinación ayuda a regular la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea. Ayuda a bajar de peso: Por sus antioxidantes, es rica en polifenoles que ayudan a limpiar el organismo y eliminar residuos acumulados; esto, claramente, debe ser combinado con una alimentación saludable.

Por sus antioxidantes, es rica en polifenoles que ayudan a limpiar el organismo y eliminar residuos acumulados; esto, claramente, debe ser combinado con una alimentación saludable. Regula el nivel de sangre en el cuerpo: Contribuye a regular el colesterol malo y los triglicéridos, además de disminuir la presión arterial.

¿Cómo preparar la infusión?

En una olla hierva un litro de agua.

Agregue dos hojas de laurel, dos cucharadas de flor de jamaica y una ramita de canela.

Deje reposar por unos minutos.

Puede agregar miel o estevia para endulzar.

Cuele bien las ramas y beba tibia o fría.

Deje en la nevera lo que no utilice; puede durar una semana.

Recomendaciones

Como es una bebida de medicina natural, se puede tomar dos o tres veces por día; sin embargo, se recomienda tomarla una semana con una taza por las noches o al amanecer.

Evitar tomar en exceso si sufre de presión baja o problemas renales.

Álvaro Richard Real Martínez