Es cura y en un exorcismo evidenció la existencia del diablo: “Se adapta a los intereses, es una inteligencia deliberada”

El padre Carlos Martins, un sacerdote católico de origen canadiense con una extensa trayectoria en el ministerio de la liberación y los exorcismos, compartió recientemente los pormenores de un encuentro que, según sostiene, constituye la evidencia definitiva de la existencia del diablo. A través de su pódcast The Exorcist Files, el religioso detalló cómo su percepción sobre la maldad trascendió los límites de lo físico para adentrarse en la compleja y estratégica psicología de las entidades que enfrentó a nivel global.

Martins relató que su contacto con el mal comenzó mucho antes de su ordenación sacerdotal, durante una etapa de su vida en la que se identificaba como ateo. Fue en ese período formativo cuando experimentó lo que definió como un acoso persistente por parte de una entidad que se hacía llamar “Confusión”. El sacerdote advirtió sobre la naturaleza engañosa de estos entes, ya que señaló que, si bien en ocasiones acceden a revelar un nombre bajo presión, “en 99 de cada 100 casos no es su nombre real”, sino una etiqueta falsa destinada a desorientar a quien intenta enfrentarlos.

El podcast The Exorcist Files generó mucho interés entre los aficionados a lo paranormal YouTube (@Fr.CarlosMartins)

Por otro lado, el medio británico Daily Mail informó que el encuentro más revelador ocurrió durante su primer exorcismo como seminarista. En aquel momento, la entidad, que ya lo había hostigado en el pasado, se manifestó con una revelación que cambió su perspectiva existencial: “Se suponía que ibas a ser uno de nosotros”. Para el padre Martins, esta interacción no fue aislada, sino que sostiene que el diablo actúa como un observador meticuloso que toma notas sobre la vida de los individuos, donde busca puntos débiles para ejecutar tentaciones altamente personalizadas.

“Es para que sepa cómo presentarte una tentación realmente seductora”, explicó el religioso en su espacio de difusión, donde añadió que la estrategia demoníaca se adapta a los intereses específicos, ya sea el poder, el dinero o cualquier otra debilidad humana.

El padre Carlos Martins tiene miles de seguidores en redes sociales por la credibilidad de sus relatos Facebook (@cmartinscc)

La irrelevancia de los fenómenos físicos

En cuanto a la naturaleza de las manifestaciones, Martins realizó una distinción técnica importante: si bien el imaginario colectivo asocia la posesión con fenómenos sobrenaturales aparatosos, como la levitación de objetos o personas, el sacerdote minimizó su relevancia a medida que acumuló experiencia.

“Los fenómenos físicos como las sillas levitantes eran más comunes entre los exorcistas menos experimentados, porque intimidaban a los sacerdotes más jóvenes al ser algo demasiado descabellado”, explicó el sacerdote al medio LADbible. Con el paso de los años y la repetición de los ritos, la capacidad de asombro ante estos eventos disminuye considerablemente. “¿Y qué pasa cuando lo veas por 89.ª vez? Cada vez te importará menos”, sentenció.

El peligro de la tentación

La verdadera peligrosidad, a juicio de Martins, reside en el intelecto de la entidad: “Lo que resulta mucho más aterrador que los fenómenos físicos que se ven en la habitación, lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente en la habitación, es la mente del diablo, la maldad de la que es capaz, los juegos mentales que jugará”. Esta “extraña familiaridad” que demostraban los demonios al hacer referencia a sucesos privados de su pasado, confirmaron en él la noción de que no se enfrentaba a simples mitos, sino a una inteligencia deliberada.

Para Carlos Martins, la verdadera peligrosidad está en el poder de tentación IA

Finalmente, Martins relató que, tras su conversión al cristianismo a mediados de los años 90, la realidad del mal le resultó evidente. Al enfrentar su primer exorcismo, confesó: “Simplemente se hizo obvio que el diablo es real, y cuando me encontré con él por primera vez, nada de eso me sorprendió”. Esta convicción es la que guía su labor actual, donde mantiene que el ataque demoníaco busca maximizar la tentación y aprovechar la falta de inmunidad al miedo en aquellos que no presenciaron previamente el fenómeno de la posesión, lo que convierte al sacerdote en un testigo de una batalla espiritual que, para él, carece de cualquier rastro de duda.