Es hijo de Warren Buffett, se alejó del mundo financiero y ahora vive en una granja en Nebraska

Warren Buffett es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos y del mundo. Concentra una fortuna bajo la firma de su fondo de inversión Berkshire Hathaway y es famoso por sus consejos para generar riqueza. Por otro lado, está su hijo del medio, Howard Buffett, quien dejó atrás las finanzas y se dedica a controlar una granja de 771 hectáreas.

Todo empezó cuando en 1986 Warren adquirió un campo en Nebraska ante la bajada repentina en el precio de las estancias rurales. Fue una oportunidad que aprovechó sin dudarlo e invirtió 250.000 dólares en poseer un amplio terreno que más tarde se anexaría a otras hectáreas en el estado de Illinois.

Warren y Howard Buffett juntos (Fuente: Alchetron)

Al tratarse de un hombre puramente de negocios, le rentó la granja a su hijo, quien se dispuso a trabajar con el tractor y cultivar maíz y soja. Con el dinero que recaudó, Howard amasó una pequeña fortuna, mientras que su padre lo posicionó actualmente como heredero a la presidencia de su holding de inversión, que va desde acciones en la bolsa a helados.

Según LuxuryLaunches, Howard posee 400 millones de dólares como reservas netas, tiene amistad con miembros de la realeza y formó parte de algunos de los consejos de administración de las mayores empresas estadounidenses.

“Papá es el dueño de la tierra. Le pago un porcentaje de los ingresos brutos como alquiler. Probablemente no debería contarles esto, pero el alquiler se basa en mi peso. Mido 1,73 metros y peso alrededor de 90 kilos. Él cree que peso demasiado, que debería pesar 83 kilos. Si peso más, mi alquiler es el 26% de los ingresos brutos. Si peso menos, el 22%. Es la versión de la familia Buffett de ir a Weight Watchers”, dijo Howard en 1990 a Fortune.

Howard W. Buffett maneja los campos de su padre y espropietario de otras hectáreas en Texas y África Nick Oza - (Fuente: Nick Oza/ for NPR)

Y añadió en tono de humor: “En realidad, no me importa. Está demostrando que se preocupa por mi salud. Pero lo que sí me molesta es que, incluso con un 22%, está obteniendo una mayor recompensa que casi nadie. De alguna manera, siempre logra controlar las circunstancias”.

En una entrevista que ofreció en 2011 a CBS, Howard confirmó que su familia se vio beneficiada por los subsidios agrícolas estatales. Solo en ese año recibieron 300.000 dólares, por lo que el dinero en la cuenta de los Buffett nunca para de crecer.

A Howard le encanta trabajar la tierra, ensuciarse las manos y ser uno más del montón, aunque pertenezca a una familia acomodada e influyente en el mundo de los negocios a nivel internacional.

Ante CBS recordó que su pasión por la agricultura comenzó desde muy pequeño. Con tan solo cinco años, convirtió el patio trasero de su casa en un campo de maíz. Su padre se estaba convirtiendo rápidamente en multimillonario, pero la familia siempre vivió con modestia, destacó.

Gracias a su poder, anualmente destina 50 millones de dólares con diferentes programas internacionales para acabar con la hambruna. Tiene como propósito lograr la seguridad alimentaria y crear un sistema de cultivo sustentable.