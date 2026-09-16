Sylvester Stallone, 80 años: “Desayuno tres claras de huevo, media yema, avena irlandesa, pan de centeno tostado, papaya fresca e higos”

El cuerpo de Sylvester Stallone siempre fue objeto de admiración. Sus músculos definidos eran la imagen de fortaleza que quería transmitir en cada película, específicamente en la saga Rocky. Durante la etapa de rodaje, el actor se sometió a una dieta muy estricta que deterioró su salud gravemente. Por ello, ya en los 2000 empezó una rutina basada en alimentos ricos en nutrientes que el cuerpo necesita para producir energía. Además, desarrolló un plan de ejercicios en el gimnasio para conservar su figura.

Sylvester Stallone siempre se mantuvo en forma después de rodar Rocky y Rambo

En el sitio online fitness que lleva su nombre, informó de la guía alimentaria que implementó antes y después de las grabaciones cinematográficas y que le sirvió para cuidar su cuerpo y estado mental. Su enfoque en altos niveles de proteínas y carbohidratos es similar a las dietas que utilizan los culturistas:

Antes del desayuno : Un vaso de aminoácidos líquidos

: Un vaso de aminoácidos líquidos Desayuno : Tres claras de huevo, media yema, avena irlandesa, pan de centeno tostado, papaya fresca, unos higos.

: Tres claras de huevo, media yema, avena irlandesa, pan de centeno tostado, papaya fresca, unos higos. Almuerzo : Calabacín asado, pollo asado sin piel, ensalada, higos o frutos rojos.

: Calabacín asado, pollo asado sin piel, ensalada, higos o frutos rojos. Cena: Ensalada, pescado a la plancha, pan tostado integral; ocasionalmente come ternera.

Stallone considera que para nada sirve tener una dieta con alimentos saludables y variados si no se acompaña de ejercicio diario. Su plan está compuesto de ir al gimnasio por la mañana y por la tarde; en cada turno entrena un músculo en particular y una vez a la semana se dedica a descansar. Así es como, a los 80 años, todavía conserva un cuerpo estable y sólido.

La dieta que casi lo arruina

Durante el rodaje de Rocky III, Stallone se exigió demasiado en quemar la grasa abdominal y solo tener músculos definidos. Quería copiar a los fisicoculturistas del momento y se adentró en un método que casi le costó la vida.

Sylvester Stallone tiene 80 años y cuida su salud con una dieta baja en carbohidratos y rica en proteínas y vitaminas (Fuente: Instagram/@officialslystallone)

“Mi desayuno consistía en dos galletas pequeñas de avena con arroz integral y diez tazas de café, porque quería mantener mi porcentaje de grasa corporal en un 2,8%. Se me olvidaba hasta el número de teléfono. Solo comía atún. Tenía la memoria hecha polvo, completamente perdida. Sufría todo tipo de efectos físicos debilitantes. Pero era por la causa”, dijo en una entrevista con el Wall Street Journal.

Desde ese entonces, su manera de hacer actividad física y comer cambió. Ahora, para proteger su cuerpo, el actor pasó de levantar pesas convencionales a utilizar principalmente bandas elásticas y cables. Él explicó: “Es algo parecido a la fisioterapia. Se utiliza la barra, se realizan diferentes movimientos y se mantienen las articulaciones en constante movimiento”.