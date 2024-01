LA NACION

Desde que fue adoptado, Memphis disfrutó de una vida libre de “ataduras”. Con tan solo dos años, ya dominaba a la perfección el arte del escapismo y, de alguna extraña manera, se las arreglaba para escapar del jardín de la casa donde vivía, explorar el vecindario y regresar a la hora de la cena.

“Desde cachorro fue un oportunista que disfrutaba de las aventuras. Su cita más memorable fue una escapada a un bar cercano, donde pasó la noche comiendo pochoclos con algunos de los clientes. Es un perro extremadamente amigable, por lo que a menudo los extraños lo retenían hasta que yo descubría dónde estaba y lograba traerlo de regreso a casa”, recuerda Felecia Schoonover, su humana responsable.

“Manejé de un lado a otro y grité su nombre pero no apareció”

En abril de 2019, Schoonover se estaba duchando cuando sus hijos decidieron salir al patio trasero a jugar. Memphis aprovechó la oportunidad para emprender otra aventura. Pero cuando Schoonover logró salir de la ducha y ponerse algo de ropa, Memphis no estaba por ningún lado. “Condujimos de un lado a otro del vecindario gritando su nombre sin suerte. Pasé la semana siguiente publicando en Facebook y revisando periódicamente los posteos del refugio de animales donde lo habíamos adoptado. Pero Memphis no aparecía”. Pasaron los días, los meses y los años y la familia no tenía noticias de su querido perro.

Schoonover nunca perdió la esperanza de volver a encontrar Memphis. Hasta que un día, su deseo se hizo realidad, aunque no de la forma que pensaba. Ocurrió cuando se topó con una publicación de la nueva familia de Memphis con tristes noticias: el perro había desaparecido. Finalmente lo encontraron, pero Schoonover no tuvo el valor de apartarlo de su nueva vida.

“No quería alejarlo de una familia que lo amaba”

“Me emocionó mucho saber que lo habían cuidado durante todo ese tiempo. Hice una publicación en el mismo grupo sobre sus orígenes. No quería arrancarlo de una familia que lo amaba y lo extrañaba de la misma manera que yo lo hacía, de modo que decidí dar por terminado el tema allí. Aunque estaba triste, al mismo tiempo, me sentía en paz sabiendo que Memphis era amado”.

Por mucho que Schoonover y sus hijos extrañaran Memphis, no querían infligir el mismo dolor a su nueva familia. En cambio, Schoonover dejó una nota en el refugio de animales local pidiendo que si alguna vez el perro regresaba allí, lo haría saber. Su intención era asegurarse de que, si alguna vez lo necesitaba, Memphis tuviera un lugar al que volver. “Nunca me comuniqué con la familia porque no sentí que fuera necesario. Quería que Memphis fuera feliz y ellos habían cumplido con eso. Me dolió el corazón que hubiera estado al otro lado de la ciudad todo este tiempo, pero tampoco era justo desarraigarlo”.

“Su lugar favorito es conmigo”

Finalmente, llegó la llamada que Schoonover nunca pensó que llegaría. Memphis estaba de regreso en el refugio y del otro lado de la línea preguntaban si Schoonover y su familia lo querían de regreso. La respuesta fue instantánea. Después de todos esos años, Memphis finalmente estaba en casa.

Un par de meses antes de recibir la llamada, la mujer había adoptado a otro perro. La idea de tener dos animales grandes que cuidar era un poco abrumadora. “Pero se llevaron bien de inmediato. La hermanita lo ama y a él le encanta darle besos. Es el mismo viejo Memphis que todos recordamos. Su lugar favorito es conmigo, en el sofá. Todavía le encanta hurgar debajo de los muebles en busca de migajas escondidas y abrazar a mi hijo, como cuando eran los dos cachorros”. Memphis ha tenido un gran viaje, pero ahora está de regreso con su familia original y todos están muy emocionados de tenerlo en casa.

