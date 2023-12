LA NACION

La jornada laboral había sido intensa. Y ansiaba llegar a su casa para poder relajarse. Por eso, en cuanto abrió la puerta de la casa donde vivía en Nueva Zelanda, se dirigió directo a su dormitorio: quería acostarse y descansar el cuerpo y la mente. Pero ese día, el destino tenía otros planes para ella: entre asombrada y confundida, descubrió flores que decoraban su cama. Pero, ¿quién las había dejado allí?

Fue recién al día siguiente que pudo resolver el misterio. De pronto, un gato de color gris y pelaje suave llegó a su ventana con flores todavía más hermosas. La joven mujer no tenía idea de dónde había salido el gato, que más tarde se llamaría Fiddy, pero inmediatamente se enamoró de ella. “Tenía pulgas y gusanos, así que la llevé al veterinario para que la examinaran. Además, quería saber si tenía chip y podía dar con sus responsables. Pero no tuve suerte”.

Fiddy es conocida en las redes como la gata de las flores. TikTok @aalishelise

“No fue una simple coincidencia”

Fiddy y su nueva mamá rápidamente se volvieron inseparables. Y, durante casi tres meses, la gata continuó llevándole flores casi todos los días. Mientras, la joven había probado diversas maneras para encontrar a la familia de Fiddy: hizo posteos en Facebook en grupos de animales perdidos e incluso pegó en su collar papeles con su número de teléfono. Pero durante todo ese tiempo no tuvo noticias.

Hasta que una tarde, la mujer pudo localizar a la familia de la gata. Intercambió algunos mensajes y en esa conversación pudo saber que por circunstancias personales, ya no podían cuidarla. Pero estaban encantados -y aliviados- de que Fiddy hubiera encontrado un nuevo hogar.

“La persona con la que hablé por teléfono sonaba triste por no poder tener a Fiddy más con ellos. Pero le aseguré que yo iba a cuidarla como se merecía. De hecho, no creo que haya sido una coincidencia que Fiddy se reubicara en un hogar donde sabía que iba a estar segura. Esa misma semana descubrimos que estaba preñada”. Fiddy dio a luz a tres saludables cachorritos que fueron dados en adopción.

“Me siento bendecida”

Mientras su madre está en el trabajo, Fiddy pasa todo el dúa recogiendo flores para ella. Las deposita en diferentes sectores de la casa donde sabe que la joven mujer va a encontrarlas. Su rutina comienza temprano por la mañana. En primavera, al alba, sale de la casa por la ventana del cuarto para ir a recoger flores. Antes de las ocho ya está de regreso para recibir su desayuno y tomar una siesta larga.

Fiddy se toma su tiempo para escoger cuidadosamente las flores que va a llevar a casa. No las arranca de los árboles sino que selecciona las que están a punto de desprenderse naturalmente del tallo que las contiene. Elige dos variedades diferentes de camelias -los arbustos que dan esta flores crecen en el jardín de la casa donde vive y no son tóxicos para los gatos-. “Volver a casa y ver todo el arduo trabajo de Fiddy me alegra el día. ¡Me siento absolutamente mimada y muy bendecida!”.

