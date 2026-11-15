Escapó de su casa y, nueve meses después, cuando lo encontraron atropellado, una veterinaria creyó reconocerlo
Cuando Coco escapó por la puerta de su casa en diciembre de 2025, fueron muchos los que unieron fuerzas para encontrar al asustadizo perro y llevarlo de vuelta con su tutora, Mayra.
Durante semanas, los vecinos dejaron comida frente a sus casas y publicaron fotos del animal en el grupo de Facebook Austin Lost and Found Pets (Mascotas perdidas y encontradas en Austin). Pero nadie lograba dar con él.
Nueve meses después, en octubre de 2026, unos rescatistas encontraron a un perro tímido que vivía entre unas ramas secas al borde de la carretera. Tenía el pelaje enredado y estaba cubierto de suciedad. Apenas podía mantenerse en pie: sufría por las lesiones en la cadera y las patas traseras que le había provocado un atropello.
Los rescatistas llevaron al animal a Austin Pets Alive!, donde el equipo le quitó los nudos del pelaje y gestionó una cirugía ortopédica para tratar sus graves heridas.
Allí, el perro conoció a la Dra. Rachel Gordon, la veterinaria asignada a su caso. Al verlo, la Dra. Gordon tuvo la sensación de conocerlo. Esa misma noche, revisó el grupo de Facebook de mascotas perdidas y buscó las publicaciones sobre Coco. ¿Podría ser este el perro que todos estaban buscando?
El equipo se puso en contacto con Mayra para informarle que, quizás, habían encontrado a su perro. Contuvieron el aliento mientras Mayra entraba en la clínica y se encontraba cara a cara con el misterioso animal.
“Quedó claro de inmediato que se trataba de Coco; en cuanto ella se acercó y extendió la mano, él se arrastró hacia ella y toda su desconfianza se transformó en una relajación absoluta”, comentaron desde Austin Pets Alive! a un medio local.
Hoy, Coco está a salvo junto a su familia. Está “feliz, sano y entusiasmado”, según Mayra, y se está recuperando bien, rehabilitando poco a poco su capacidad para caminar.
Quienes participaron en el rescate agradecen la existencia de un grupo de Facebook dedicado a animales perdidos y encontrados, fundamental para que Coco pudiera regresar a casa. Asimismo, animan a los miembros de la comunidad a colocarles un microchip a sus mascotas, ya que es una herramienta de gran utilidad para identificar a los animales que se han perdido.
El equipo de Austin Pets Alive! se alegra muchísimo por Coco, un perrito que desafió los pronósticos y logró volver a casa.
“Ser testigo del reencuentro entre una persona y su animal perdido es una alegría difícil de describir”, señalaron desde la organización de rescate. “Es algo que, al mismo tiempo, te llena los ojos de lágrimas y dibuja una sonrisa inmensa en el rostro”.
Compartí una historia
Si tenés una historia de adopción, rescate, rehabilitación o ayudaste a algún animal en situación de riesgo y querés contar su historia, escribinos a bestiariolanacion@gmail.com